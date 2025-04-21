Перемир'я, якого не було: в Міноборони РФ оголосили про початок бойових дій

Російська Федерація заявила про завершення оголошеного "великоднього перемир’я" та відновлення бойових дій уздовж усієї лінії фронту.

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Відповідну заяву оприлюднило Міністерство оборони РФ у понеділок вранці 21 квітня.

З 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня й українські, й російські війська мали дотримуватися припинення вогню, залишаючись на своїх позиціях. Із закінченням дії перемир'я Збройні сили Росії продовжили проведення "спеціальної військової операції".

У повідомленні Росії також стверджується, що Збройні сили України нібито порушили режим тиші, здійснивши понад 4 900 атак із застосуванням артилерії та безпілотників. Також зазначено, що зафіксовано обстріли прикордонних територій РФ, зокрема Курської, Бєлгородської та Брянської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

Українська сторона поки не прокоментувала офіційну заяву Росії про завершення перемир’я. Однак раніше з боку представників влади неодноразово говорилось про порушення "режиму тиші" у великодні дні.

Зокрема, зранку 21 квітня президент України Володимир Зеленський на підставі доповіді головнокомандуючого Збройних сил Олександра Сирського зазначав, що Збройні сили противника 2935 разів порушили обіцянки тиші. Крім того, ворог обстріляв Україну ракетами та БПЛА, наслідки ворожої атаки відчули декілька областей України.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна пропонувала РФ відмову від ударів на 30 днів з опцією продовження. Він тоді зазначив, що дмова Кремля означатиме, що саме Росія бажає продовження війни. Однак Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у порушенні так званого "великоднього перемир'я" з використанням американських артилерійських реактивних систем HIMARS.