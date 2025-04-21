Перемирие, которого не было: в Минобороны РФ объявили о начале боевых действий

Российская Федерация заявила о завершении объявленного "пасхального перемирия" и возобновлении боевых действий вдоль всей линии фронта.

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Соответствующее заявление обнародовало Министерство обороны РФ в понедельник утром 21 апреля.

С 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля и украинские, и российские войска должны были соблюдать прекращение огня, оставаясь на своих позициях. С окончанием действия перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение "специальной военной операции".

В сообщении России также утверждается, что Вооруженные силы Украины якобы нарушили режим тишины, осуществив более 4 900 атак с применением артиллерии и беспилотников. Также указано, что зафиксированы обстрелы приграничных территорий РФ, в частности Курской, Белгородской и Брянской областей, а также временно оккупированного Крыма.

Украинская сторона пока не прокомментировала официальное заявление России о завершении перемирия. Однако ранее со стороны представителей власти неоднократно говорилось о нарушении "режима тишины" в пасхальные дни.

В частности, утром 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский на основании доклада главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского отмечал, что Вооруженные силы противника 2935 раз нарушили обещания тишины. Кроме того, враг обстрелял Украину ракетами и БПЛА, последствия вражеской атаки почувствовали несколько областей Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина предлагала РФ отказ от ударов на 30 дней с опцией продления. Он тогда отметил, что отказ Кремля будет означать, что именно Россия желает продолжения войны. Однако Министерство иностранных дел России обвинило Украину в нарушении так называемого "пасхального перемирия" с использованием американских артиллерийских реактивных систем HIMARS.