"Хорошие шансы": Трамп считает возможным заключение российско-украинского соглашения на этой неделе, — СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о шансах на заключение российско-украинского соглашения на этой неделе. Об этом он сказал во время традиционного пасхального "катания яиц" в Белом доме 21 апреля.

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Слова американского лидера передает медиа Clash Report в сети X (ранее — Twitter).

Трамп заявил о больших шансах на заключение соглашения между Украиной и РФ до конца недели Фото: скриншот

"Существует большая вероятность того, что российско-украинское соглашение состоится на этой неделе", — передают журналисты слова президента США.

Общаясь с прессой, Трамп также сказал, что состоялись "очень хорошие встречи" по Украине и России, а также по Ирану. Он пообещал рассказать подробности в течение следующих 3 дней.

Трамп надеется на российско-украинское соглашение до конца недели

Ранее о надежде на заключение соглашения между Украиной и РФ в течение недели с 20 по 26 апреля Дональд Трамп заявил в заметке в собственной социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп надеется на заключение соглашения между Украиной и Россией до конца недели Фото: скриншот

"После этого обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут зарабатывать состояние", — написал американский лидер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" с 18:00 19 апреля до полуночи с 20 на 21 апреля, предлагал продлить перемирие после Пасхи.

21 апреля Владимир Зеленский на основании доклада главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского рассказал, что Россия почти 3 тысячи раз нарушила "пасхальное перемирие".

В Государственном департаменте США 20 апреля сказали, что будут "приветствовать" продолжение "пасхального перемирия" между РФ и Украиной.

Министерство обороны РФ утром 21 апреля заявило о завершении "пасхального перемирия" и начале боевых действий.