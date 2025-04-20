"Будут зарабатывать состояние": Трамп предположил, что Украина и РФ заключат соглашение уже на следующей неделе

Украина и РФ могут договориться о мире уже на следующей неделе, а после этого — начать зарабатывать состояние вместе с Соединенными Штатами Америки.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social, которая недоступна на территории Украины.

"Надеемся, что Россия и Украина договорятся на этой неделе. После этого обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают и будут зарабатывать состояние", — написал Трамп.

Пост Трампа Фото: скриншот

Отметим, что перед этим заявлением Трампа в Государственном департаменте США заявили, что они будут "приветствовать" продолжение прекращения огня между РФ и Украиной, если такое произойдет после завершения "пасхального перемирия".

"Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня", — говорится в заявлении.

Также в Государственном департаменте США оценивают "серьезность намерений в этом случае", а потому "приветствовали бы продолжение этих действий и после воскресенья".

Напомним, 20 апреля Трамп пообещал сделать Америку "большей" и обругал Байдена в пасхальном поздравлении.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагает РФ отказаться от любых ударов на срок не менее 30 суток с возможностью продления.