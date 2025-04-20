Трамп пообещал сделать Америку "большей" и обругал Байдена в пасхальном поздравлении (фото)

Президент США Дональд Трамп поздравил своих соотечественников с праздником Пасхи. В нескольких своих сообщениях в соцсетях он пообещал сделать Америку "больше и религиознее", а также в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена.

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Об этом он написал в своем Truth Social.

В первом посте глава США от своего имени и его жены Мелании поздравил людей с Пасхой и пожелал всем, кто празднует Воскресение Иисуса, "мира и радости".

Трамп поздравил американцев с Пасхой (скриншот с Donald J. Trump / Truth Social)

В следующем посте Трамп обратился к "радикальным левым сумасшедшим". По его мнению, они "хотят вернуть убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически больных и известных членов банды MS-13 и семейных насильников" в страну.

Кроме того, действующий глава США раскритиковал миграционную политику своего предшественника Джо Байдена. Трамп назвал экс-президента США "сонным", "худшим и самым некомпетентным" президентом Америки и "деструктивным придурком", после чего пожелал Байдену "счастливой Пасхи".

Трамп обратился к "левакам" и обругал Байдена (скриншот с Donald J. Trump / Truth Social)

В еще одной заметке глава США заявил, что сделает Америку "больше" и "лучше".

"Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо до этого!" — написал Трамп.

Трамп пообещал сделать Америку "больше и религиознее" (скриншот с Donald J. Trump / Truth Social)

Ранее стало известно, что Трамп ждет от РФ ответа о прекращении огня до Пасхи. В то же время пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты происходят "достаточно сложно".

Впоследствии сообщалось, что в США состоялись многотысячные митинги против политики Трампа. На улицы городов по всей территории США вышли тысячи людей, которые осуждали политику действующего главы государства.