Трамп пообіцяв зробити Америку "більшою" й облаяв Байдена у великодньому привітанні (фото)

Президент США Дональд Трамп привітав своїх співвітчизників зі святом Великодня. У кількох своїх дописах у соцмережах він пообіцяв зробити Америку "більшою і релігійнішою", а також вчергове розкритикував свого попередника Джо Байдена.

Related video

Про це він написав у своєму Truth Social.

В першому дописі глава США від свого імені та його дружини Меланії привітав людей із Великоднем і побажав усім, хто святкує Воскресіння Ісуса, "миру й радості".

Трамп привітав американців з Великоднем (скриншот з Donald J. Trump / Truth Social)

В наступному дописі Трамп звернувся до "радикальних лівих божевільних". На його думку, вони "хочуть повернути вбивць, наркобаронів, небезпечних в'язнів, психічно хворих і відомих членів банди MS-13 і сімейних насильників" у країну.

Крім того, чинний глава США розкритикував міграційну політику свого попередника Джо Байдена. Трамп назвав експрезидента США "сонним", "найгіршим і найбільш некомпетентним" президентом Америки й "деструктивним придурком", після чого побажав Байдену "щасливого Великодня".

Трамп звернувся до "ліваків" та облаяв Байдена (скриншот з Donald J. Trump / Truth Social)

В ще одному дописі очільник США заявив, що зробить Америку "більшою" та "кращою".

"Ми разом зробимо Америку більшою, кращою, сильнішою, багатшою, здоровішою та релігійнішою, ніж будь-коли до цього!" – написав Трамп.

Трамп пообіцяв зробити Америку "більшою та релігійнішою" (скриншот з Donald J. Trump / Truth Social)

Раніше стало відомо, що Трамп чекає від РФ відповіді щодо припинення вогню до Великодня. Водночас прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що контакти відбуваються "досить складно".

Згодом повідомлялося, що в США відбулися багатотисячні мітинги проти політики Трампа. На вулиці міст по всій території США вийшли тисячі людей, які засуджували політику чинного глави держави.