У США відбулися багатотисячні мітинги проти політики Трампа (фото, відео)

У суботу, 19 квітня, на вулиці великих і малих міст по всій території США, із засудженням політики адміністрації президента Дональда Трампа, вийшли тисячі людей.

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Про це пише Associated Press.

Як зазначається, події варіювалися від мітингу перед Білим домом до демонстрації в Массачусетсі в пам'ять про постріл, що ознаменував початок Війни за незалежність 250 років тому.

У Денвері сотні протестувальників зібралися біля Капітолію штату Колорадо з плакатами, що виражають солідарність з іммігрантами. Люди розмахували прапорами США, деякі з них тримали їх перевернутими на знак лиха.

Тисячі людей пройшли маршем центром Портленда, штат Орегон, а в Сан-Франциско сотні людей виклали слова "Імпічмент і усунення" на піщаному пляжі вздовж Тихого океану з перевернутим прапором США.

Люди пройшли центром Анкоріджа, штат Аляска, із саморобними плакатами, що перераховують причини, через які вони вийшли на демонстрацію. На одному з них було написано: "Жоден плакат не буде достатньо ВЕЛИКИМ, щоб перерахувати ВСІ причини, через які я тут!".

За словами організаторів, вони виступають проти порушень громадянських прав і конституції з боку Трампа, включно зі спробами депортувати десятки іммігрантів і скоротити федеральний уряд через звільнення тисяч державних службовців і фактичне закриття цілих агентств.

Нагадаємо, протести проти політики американського президента почалися в лютому. Група, яка організувала протест, назвала себе рухом 50501 (50 протестів, 50 штатів, один день).

На початку квітня на вулиці у США вже вийшли сотні тисяч людей.