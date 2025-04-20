В США прошли многотысячные митинги против политики Трампа (фото, видео)

В субботу, 19 апреля, на улицы больших и малых городов по всей территории США, с осуждением политики администрации президента Дональда Трампа, вышли тысячи людей.

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Об этом пишет Associated Press.

Как отмечается, события варьировались от митинга перед Белым домом до демонстрации в Массачусетсе в память о выстреле, ознаменовавшем начало Войны за независимость 250 лет назад.

В Денвере сотни протестующих собрались у Капитолия штата Колорадо с плакатами, выражающими солидарность с иммигрантами. Люди размахивали флагами США, некоторые из них держали их перевернутыми в знак бедствия.

Тысячи людей прошли маршем по центру Портленда, штат Орегон, а в Сан-Франциско сотни людей выложили слова "Импичмент и отстранение" на песчаном пляже вдоль Тихого океана с перевернутым флагом США.

Люди прошли по центру Анкориджа, штат Аляска, с самодельными плакатами, перечисляющими причины, по которым они вышли на демонстрацию. На одном из них было написано: "Никакой плакат не будет достаточно БОЛЬШИМ, чтобы перечислить ВСЕ причины, по которым я здесь!".

По словам организаторов, они выступают против нарушений гражданских прав и конституции со стороны Трампа, включая попытки депортировать десятки иммигрантов и сократить федеральное правительство путем увольнения тысяч государственных служащих и фактического закрытия целых агентств.

Напомним, протесты против политики американского президента начались в феврале. Группа, организовавшая протест, назвала себя движением 50501 (50 протестов, 50 штатов, один день).

В начале апреля на улицы в США уже вышли сотни тысяч людей.