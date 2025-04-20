"Зароблятимуть статки": Трамп припустив, що Україна та РФ укладуть угоду вже наступного тижня
Україна та РФ можуть домовитись про мир вже наступного тижня, а після цього — почати заробляти статки разом зі Сполученими Штатами Америки.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі TRUTH Social, яка є недоступною на території України.
"Сподіваємося, що Росія та Україна домовляться цього тижня. Після цього обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, та зароблятимуть статки", — написав Трамп.
Зазначимо, що перед цією заявою Трампа в Державному департаменті США заявили, що вони "вітатимуть" продовження припинення вогню між РФ та Україною, якщо таке відбудеться після завершення "великоднього перемир'я".
"Ми, як і раніше, віддані досягненню повного і всеосяжного припинення вогню", — йдеться в заяві.
Також у Державному департаменті США оцінюють "серйозність намірів у цьому випадку", а тому "привітали б продовження цих дій і після неділі".
Нагадаємо, 20 квітня Трамп пообіцяв зробити Америку "більшою" й облаяв Байдена у великодньому привітанні.
У цей же день Володимир Зеленський заявив, що Київ пропонує РФ відмовитися від будь-яких ударів на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.