"Зароблятимуть статки": Трамп припустив, що Україна та РФ укладуть угоду вже наступного тижня

Україна та РФ можуть домовитись про мир вже наступного тижня, а після цього — почати заробляти статки разом зі Сполученими Штатами Америки.

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Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі TRUTH Social, яка є недоступною на території України.

"Сподіваємося, що Росія та Україна домовляться цього тижня. Після цього обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, та зароблятимуть статки", — написав Трамп.

Пост Трампа Фото: скриншот

Зазначимо, що перед цією заявою Трампа в Державному департаменті США заявили, що вони "вітатимуть" продовження припинення вогню між РФ та Україною, якщо таке відбудеться після завершення "великоднього перемир'я".

"Ми, як і раніше, віддані досягненню повного і всеосяжного припинення вогню", — йдеться в заяві.

Також у Державному департаменті США оцінюють "серйозність намірів у цьому випадку", а тому "привітали б продовження цих дій і після неділі".

Нагадаємо, 20 квітня Трамп пообіцяв зробити Америку "більшою" й облаяв Байдена у великодньому привітанні.

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що Київ пропонує РФ відмовитися від будь-яких ударів на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.