Путин не умрет, Трамп не остынет: 5 вариантов продолжения мирных переговоров

Президент Зеленский, комментируя первые практические результаты мирных переговоров в Эр-Рияде, заявил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре уже начал действовать. По какой парадигме в дальнейшем будут двигаться переговоры, и какую роль в этом процессе будут играть США — ответы на эти вопросы Фокусу дал политолог Владимир Фесенко.

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Владимир Зеленский, находясь 26-27 марта с визитом во Франции, дал интервью группе телеканалов Eurovision News, во время которого рассказал, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, о чем было договорено в Эр-Рияде, фактически начал действовать.

Отвечая же на вопрос о страхах Путина, Зеленский неожиданно сказал, что тот вскоре умрет. "Чего боится Путин — потерять свою силу. Это зависит от стабильности общества, но зависит и от его лет. Путин умрет скоро, это факт, и все закончится. Он может закончить до того, как закончит свою совершенно неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится. Ну и остаться в одиночестве", — отметил президент, добавив при этом, что глава Кремля "хочет восстановить СССР и немножечко больше".

Владимир Зеленский: "Путин хочет восстановить СССР и немножечко больше"

Насколько уместны подобного рода высказывания в то время, когда на дипломатическом горизонте появилась надежда на перемирие, поинтересовался Фокус у главы Центра прикладных политических исследований "Пента", политолога Владимира Фесенко.

Президент Зеленский удивил журналистов, когда отвечал на вопрос о вероятных страхах Путина и сказал, что тот скоро умрет. Кроме того, глава государства отметил, что руководство США, в частности спецпредставитель Трампа Уиткофф сейчас находится под влиянием нарративов России. Не помешают ли, на ваш взгляд, такие высказывания первого лица государства мирному переговорному процессу?

Я думаю, что в этих заявлениях, как часто бывает у Зеленского, присутствует, прежде всего, эмоциональная составляющая. На Трампа, а затем на позицию США в переговорном процессе может повлиять то, что касается самого Трампа. Зеленский правда, кроме того, что Путин вскоре умрет, сказал и об определенных российских влияниях, в частности, на спец посланника президента США Уиткоффа. Впрочем сейчас, в отличие от того, что мы наблюдали недавно в Овальном кабинете Белого дома, градус напряжения существенно упал. К тому же, Трамп, а также вице-президент США Ди Вэнс уже реагировали на критику Виткоффа после его интервью Такеру Карлсону, отметив, что это не влияние РФ, а некая тяга к миру его спецпосланника. Поэтому, будем надеяться, что никаких серьезных последствий свежие заявления президента Украины в Белом доме не вызовут. Да, конечно, лучше не ходить по лезвию, но опять же, интервью Eurovision News, по моему убеждению, отражает нынешнее эмоциональное и политическое состояние президента Зеленского. С одной стороны, это, безусловно, надежда на мир, на то, что переговоры в конце концов приведут к прекращению огня. С другой же стороны, заявления относительно смерти Путина — это на самом деле отражение не только собственных желаний, но и ретрансляция ожиданий абсолютного большинства украинцев.

Владимир Фесенко: "Заявления относительно смерти Путина — это на самом деле отражение не только собственных желаний, но и ретрансляция ожиданий абсолютного большинства украинцев" Фото: Getty Images

Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет изучать перечень условий, которые выдвинул Кремль по итогам переговоров в Эр-Рияде. Почему США, систематически требуя уступок со стороны Киева, лояльно относятся к прихотям Москвы?

Дело в том, что Дональд Трамп, который стремится во что бы то ни стало достичь соглашения о полном прекращении огня, до сих пор считает, что это можно сделать за счет уступок Путину. То есть, пока Трамп все еще считает, что такой подход является действенным и непременно сработает. Здесь следует заметить, что РФ прибегает и к различным манипулятивным инструментам. В качестве наглядного примера можно привести историю с портретом президента США, который привез из России господин Виткофф, попутно рассказав историю о том, как Путин молился за Трампа. Никто же не может на самом деле проверить, молился Путин или нет, но звучит это трогательно, а для Трампа — это бальзам на его израненную душу. Но при том, что кремлевские элементы психологического воздействия на Трампа, к сожалению, действуют, Трамп не до конца верит Путину, ведь идет на уступки РФ частично-выборочно, а не целиком и полностью. А если говорить в целом, то Трамп и Путин в определенной степени — родственные души, только Путин хочет Украину, а Трамп — Гренландию. Разница лишь в том, что Путин пошел полномасштабной войной, а Трамп пока ограничивается лишь торговыми войнами.

Когда и при каких обстоятельствах США сменят нынешнюю тактику пряника на метод кнута в отношении России?

На самом деле, пусть вторым планом и не совсем заметно, но кнуты и сейчас используются. Например, санкции против России Соединенными Штатами продлены и определенные лазейки для РФ там закрыты. Но, к большому сожалению, "пряников" для России сейчас больше и, скорее всего, это связано с тем, что Трамп, всячески избегая жестких антироссийских методов, не хочет выйти на прямой конфликт непосредственно с Путиным. Впрочем, мне кажется, у Трампа начинает нарастать недовольство и даже раздражение играми Кремля.

Владимир Фесенко: "Кажется, у Трампа начинает нарастать недовольство и даже раздражение играми Кремля" Фото: Getty Images

Когда именно у Трампа лопнет терпение — это вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Но может ли Трамп остыть к вопросу урегулирования российско-украинской войны? Думаю, основанием для этого может стать ситуация, когда переговорный процесс зайдет в тупик. Впрочем, на мой взгляд, еще несколько месяцев Трамп будет настойчиво двигаться к своей цели по полному прекращению огня, ведь это для него уже idea fix. В то же время, когда он для себя окончательно поймет, что ничего не получается из-за постоянных манипуляций россиян, он действительно может остыть. Предсказать, когда это произойдет — летом или осенью, невозможно, потому что это Трамп, которому присущи спонтанные решения. Не исключено, что Трамп вообще может внезапно переключиться на какую-то другую проблему и вместо прекращения войны в Украине для него на первое место в списке приоритетов выйдет Гренландия. В случае, если Трамп действительно к нам остынет и выйдет из переговорной игры, думаю, что тогда — не сразу, а через некоторое время, в роли главного миротворца будет выступать Китай.

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Если анализировать переговоры в Эр-Рияде под призмой самокритики, какие еще возможности могла задействовать украинская делегация?

Трудно сказать, потому что для этого нужно было бы быть непосредственно там, в Саудовской Аравии за переговорным столом. Впрочем, по моему мнению, сейчас, пока еще нет окончательных договоренностей "под ключ" о прекращении огня на море, Украине крайне важно сделать акцент на том, чтобы следующий шаг касался прекращения огня в воздухе и соответствующее соглашение было обязательно формализовано. То есть, США также должны взять на себя ответственность по реальному контролю за прекращением огня. Сейчас же — не в полной мере, но все же россияне в переговорном процессе получили немного больше. С учетом этого, думаю, мы должны сделать свою позицию более жесткой.

Владимир Фесенко о переговорах в Саудовской Аравии: "Мы должны сделать свою позицию более жесткой" Владимир Фесенко о переговорах в Саудовской Аравии: "Мы должны сделать свою позицию более жесткой" Владимир Фесенко о переговорах в Саудовской Аравии: "Мы должны сделать свою позицию более жесткой"

В случае, если договориться о перемирии в конце концов не удастся, возможно ли обострение на фронте? Иначе говоря, каким образом дипломатия влияет на военную погоду?

В данном случае речь идет скорее об обратной связи. То есть, не столько переговоры влияют на войну, сколько наоборот. С другой стороны, понятно, что когда появляется хотя бы какой-то призрак относительно завершения войны, как-то не хочется рисковать жизнью и мотивация естественно уменьшается. Это — безусловный риск. Плюс к этому, Россия может пользоваться постоянными колебаниями американской позиции, как это было во время прекращения поставок нам оружия и предоставления разведывательной и спутниковой информации. К сожалению, это непосредственно влияет на ход боевых действий.

Но на переговорный процесс военная ситуация влияет гораздо больше. И самыми тяжелыми в этом смысле будут переговоры по прекращению огня на суше. Главная проблема будет заключаться в том, что на многих участках нет стабильной линии фронта и соответственно будет крайне трудно определить линию соприкосновения. Наряду с тем, то, чего так хотят россияне, а именно чтобы мы еще до прекращения огня отдали им Херсон, Запорожье и чтобы линией соприкосновения были административные границы аннексированных регионов, не произойдет. Я абсолютно убежден в том, что Украина на такой шаг не пойдет, ведь для нас это такая же красная линия, как и непризнание оккупированных территорий российскими.