Китай является надежным и мощным покупателем российской нефти. В его "мирной инициативе" по Украине нет пунктов о территориальной целостности или выводе российских войск. КНР осуждает агрессию и одновременно дружит с агрессором, помогая ему вести войну.

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Китай долго избегал вмешательства в международные конфликты. Сейчас Пекин все громче призывает к мирным переговорам в войнах, в частности, в Украине. Однако, означает ли это желание мира, ведь в своей "мирной инициативе" по Украине, которую поддержала Бразилия, Швейцария и другие страны, не упоминается территориальная целостность Украины или вывод российских войск, как это предусмотрено в мирном плане президента Владимира Зеленского. На этом фоне эксперты в немецкой газете Welt отмечают, что Китай и Россию связывает не только экономическое сотрудничество, но и "глубокая дружба". Фокус проанализировал российско-китайскую дружбу, усиливающую финансирование войны в материале "Не только нефть. Откуда Россия будет брать деньги на войну в 2025 году".

Как Западу вместе с Украиной противостоять России и Китаю в последующие годы

Украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко соглашается с западными экспертами относительно дружбы КНР и РФ и добавляет, что укрепилась она не сейчас, не именно во время российско-украинской войны.

"У этих государств существуют двусторонние взаимоотношения в различных сферах, не только в экономике, но и в военно-технической области. И главная основа этого сотрудничества, кроме экономической выгоды, особенно для Китая, а сейчас и для РФ, — наличие общего врага, а именно — США", — пояснил Фокусу Фесенко.

У КНР и РФ существуют двусторонние взаимоотношения в различных сферах, не только в экономике, но и в военно-технической области

Политолог также отметил, если для РФ сейчас США — это системный противник, почти во всех сферах, учитывая санкции, то с Китаем другая ситуация.

"КНР является конкурентом Соединенных Штатов в геополитическом смысле. Однако экономически между Китаем и США существует взаимозависимость: большие объемы торговли, которые являются большими, чем с РФ. И именно поэтому, например, китайские крупные финансовые компании, банки, которые работают с Америкой, не участвуют в торговле с РФ. Именно поэтому возник кризис платежей, который стал для россиян большой проблемой. Они не могут получить деньги от своих китайских партнеров, потому что большинство крупных китайских банков отказываются работать с РФ. Как следствие, они заинтересованы работать в США, потому что не хотят попасть под санкции", — пояснил Фесенко.

Дружба КНР и России будет сохраняться, пока есть противоречия с США Фото: Getty Images

Дружба КНР и России будет сохраняться при главном условии

В то же время политолог назвал ситуацию с отношениями КНР и РФ не такими однозначными. По его мнению, Китай, как Турция и Индия, в частности, их крупные компании, которые работают на западных рынках, стараются не нарушать антироссийские санкции, введенные Западом. Однако, если компании этих стран зарабатывают на России, то работают только с РФ.

"Для них санкции со стороны Запада не так страшны, потому что даже если они получают эти вторичные санкции (не против государства, а против конкретных компаний), тогда для них это не страшно — они же не работают в США или Европе. Поэтому партнерство между РФ и Китаем есть и будет, пока сохраняется противоречие с США", — сказал Фесенко.

Партнерство между РФ и Китаем есть и будет, пока сохраняется противоречие с США

Что касается США, то они придерживаются взвешенной и гибкой политики.

Большинство крупных китайских банков отказываются работать с РФ Фото: РБК

"Америка пытается сотрудничать с отдельными странами. Но единой последовательной стратегии, на мой взгляд, нет. Раньше США доминировали, к ним прислушивались. А сейчас даже та же Саудовская Аравия, которая традиционно была под очень сильным влиянием США, отдаляется. В США понимают, что некоторые дружественные к ним страны становятся ближе к Китаю, и даже к РФ. Это является вызовом для Соединенных Штатов. Поэтому они пытаются дефиринционно подходить к решению вопросов: одну политику применяют к Индии, другую — к Китаю. И хотя с Китаем у них продолжается конкуренция, они пытаются держать баланс интересов — избегать прямого конфликта, особенно, военного", — отметил в комментарии Фокусу Фесенко.

Как Фокус сообщал ранее, в новом бюджете-2025 России предусмотрен рост объемов финансирования войны. В сравнении с 2021 годом, оборонные расходы выросли и составляют 32% бюджета, тогда как до полномасштабной войны этот показатель держался 14,5%.