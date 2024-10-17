Китай є надійним і потужним покупцем російської нафти. У його "мирній ініціативі" щодо України немає пунктів про територіальну цілісність або виведення російських військ. КНР засуджує агресію і одночасно дружить з агресором, допомагаючи йому вести війну.

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Китай довго уникав втручання в міжнародні конфлікти. Зараз Пекін дедалі голосніше закликає до мирних переговорів у війнах, зокрема, в Україні. Проте, чи означає це бажання миру, адже у своїй "мирній ініціативі" щодо України, яку підтримала Бразилія, Швейцарія та інші країни, не згадується територіальна цілісність України або виведення російських військ, як це передбачено в мирному плані президента Володимира Зеленського. На цьому тлі експерти в німецькій газеті Welt наголошують, що Китай і Росію пов'язує не лише економічне співробітництво, а й "глибока дружба". Фокус проаналізував російсько-китайську дружбу, що підсилює фінансування війни в матеріалі "Не тільки нафта. Звідки Росія братиме гроші на війну в 2025 році".

Як Заходу разом із Україною протистояти Росії і Китаю у наступні роки

Український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко погоджується із західними експертами щодо дружби КНР та РФ і додає, що зміцнилася вона не зараз, не саме під час російсько-української війни.

"У цих держав існують двосторонні взаємини в різних сферах, не лише в економіці, але й у військово-технічній галузі. І головне підґрунтя цієї співпраці, окрім економічної вигоди, особливо для Китаю, а зараз і для РФ, — наявність спільного ворога, а саме — США", — пояснив Фокусу Фесенко.

У КНР та РФ існують двосторонні взаємини в різних сферах, не лише в економіці, але й у військово-технічній галузі

Політолог також зазначив, якщо для РФ зараз США — це системний противник, майже в усіх сферах, враховуючи санкції, то з Китаєм інша ситуація.

"КНР є конкурентом Сполучених Штатів в геополітичному сенсі. Проте економічно між Китаєм і США існує взаємозалежність: великі обсяги торгівлі, які є більшими, ніж з РФ. І саме тому, наприклад, китайські великі фінансові компанії, банки, які працюють з Америкою, не беруть участь в торгівлі з РФ. Саме тому виникла криза платежів, яка стала для росіян великою проблемою. Вони не можуть отримати гроші від своїх китайських партнерів, тому що більшість великих китайських банків відмовляються працювати з РФ. Як наслідок, вони зацікавлені працювати в США, тому що не хочуть потрапити під санкції", — пояснив Фесенко.

Дружба КНР та Росії буде зберігатися, поки є протиріччя зі США Фото: Getty Images

Дружба КНР та Росії буде зберігатися за головної умови

Водночас політолог назвав ситуацію зі стосунками КНР та РФ не такими однозначними. На його думку, Китай, як Туреччина і Індія, зокрема, їхні великі компанії, які працюють на західних ринках, намагаються не порушувати антиросійські санкції, запроваджені Заходом. Проте, якщо компанії цих країн заробляють на Росії, то працюють лише з РФ.

"Для них санкції з боку Заходу не такі страшні, тому що навіть якщо вони отримують ці вторинні санкції (не проти держави, а проти конкретних компаній), тоді для них це не страшно — вони ж не працюють в США чи Європі. Тож партнерство між РФ і Китаєм є і буде, поки зберігається протиріччя із США", — сказав Фесенко.

Партнерство між РФ і Китаєм є і буде, поки зберігається протиріччя із США

Щодо США, то вони притримуються виваженої і гнучкої політики.

Більшість великих китайських банків відмовляються працювати з РФ Фото: РБК

"Америка намагається співпрацювати з окремими країнами. Але єдиної послідовної стратегії, на мій погляд, немає. Раніше США домінували, до них прислухалися. А зараз навіть та сама Саудівська Аравія, яка традиційно була під дуже сильним впливом США, віддаляється. В США розуміють, що деякі дружні до них країни стають ближчі до Китаю, і навіть, до РФ. Це є викликом для Сполучених Штатів. Тож вони намагаються дефірінційно підходити до вирішення питань: одну політику застосовують до Індії, іншу — до Китаю. І хоча з Китаєм у них триває конкуренція, вони намагаються тримати баланс інтересів — уникати прямого конфлікту, особливо, військового", — зазначив у коментарі Фокусу Фесенко.

Як Фокус повідомляв раніше, у новому бюджеті-2025 Росії передбачено зростання обсягів фінансування війни. Як порівняти із 2021 роком, оборонні видатки зросли і становлять 32% бюджету, тоді як до повномасштабної війни цей показник тримався 14,5%.