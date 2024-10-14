Затягнеться на роки: у Зеленського пояснили, чому мирний план може не спрацювати

Командуванню ЗСУ вдалось покращити ситуацію на лінії фронту завдяки ротації та появі резервів, заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Він також наголосив на важливості допомоги Заходу, без якої повномасштабний конфлікт не закінчиться.

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Україні для завершення війни потрібно отримати далекобійну зброю партнерів з Заходу та дозвіл на удари цією зброєю по російській територій. Якщо ці пункти мирного плану не виконають, то війна затягнеться на довго і скомпрометує західну політику. Про перебіг бойових дій та план перемоги президента Володимира Зеленського радник голови офісу Михайло Подоляк розповів виданню The Wall Street Journal.

Журналісти WSJ 14 жовтня опублікували статтю, у якій навели коментарі низки українських політиків та військових щодо поточного етапу російсько-української війни. Серед інших є коментар Михайла Подоляка, який заявив, що командуванню ЗСУ вдалось провести певну ротацію підрозділів та поповнити резерви. Згідно з оцінками радника глави ОП, ситуація на фронті покращується. Тим часом інші співрозмовники видання запевнили, що ситуація залишається складною, при чому проблеми має і Україна, і РФ.

"Окупаційні війська не досягли значного прориву, попри масові зусилля", — ідеться у статті WSJ.

Подоляк також пояснив деякі деталі мирного плану Зеленського, який включає військову, політичну та економічну підтримку України країнами Заходу. Зокрема, ЗСУ мають надати ракети дозвіл на застосування Strom Shadow та ATACMS по території Росії. Далекобійна зброя зашкодить військовим об'єктам ЗС РФ і цим примусить президента Володимира Путіна до завершення війни, впевнений політик. Радник глави ОП наголосив на важливості надання далекобійної зброї: без неї Україна увійде в мирні переговори у слабкій позиції і цим "підбадьорить" Путіна.

"Без додаткової підтримки війна може затягнутися на роки і закінчитися розмиванням глобального становища Заходу", — навели журналісти слова Подоляка.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підготував план перемоги, який 26 вересня показав президенту США Джо Байдену та кандидатам на президентську посаду віцепрезидентці Камалі Гарріс та лідеру Республіканської партії Дональду Трампу. Текст плану не оприлюднювався, але за оцінками західних ЗМІ у ньому ідеться про далекобійну зброю, удари вглиб РФ та використання прориву в Курську область. 10 жовтня іспанське медіа El Mundo навело слова Зеленського на саміті з лідерами тринадцяти країн Південно-Східної Європи: президент заявив, що війна може завершитись до кінця 2024 року, якщо Байден проявить активність та волю.

Нагадуємо, 14 жовтня командир 80 ОДШБр ЗСУ розповів про контратаки ЗС РФ в Курській області. Тим часом аналітики DeepState перелічили вісім населених пунктів на східному фронті, біля яких росіяни мають певні успіхи.