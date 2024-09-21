Зеленський пояснив, чому ЗСУ не дозволяють бити далекобійною зброєю по РФ

Глава держави зазначив, що українські сили мають у своєму арсеналі далекобійні ракети західних зразків, проте союзники України побоюються ескалації конфлікту.

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 вересня заявив, що Україна не використовує далекобійну зброю на території Росії, оскільки союзники, включно зі США і Великою Британією, не дають дозволу на її застосування. За його словами, попри наявність пакетів далекобійної зброї, таких як Storm Shadow, ATACMS і SCALP, країни-партнери побоюються можливої ескалації конфлікту, передає "Інтерфакс".

"У нас є далекобійна зброя. Але не в тій кількості, яка нам потрібна, скажімо так. Проте цей пакет у нас є — Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Але ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозволу на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань", — сказав Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що не все оточення президента США Джо Байдена поділяє побоювання щодо ескалації, і це вже є досягненням.

Постачання озброєння

Також український лідер наголосив на необхідності оперативних рішень з боку західних партнерів щодо постачання зброї. Зеленський звернув увагу на те, що Росія нарощує виробництво озброєнь, попри санкції, і найближчими роками може досягти рівня виробництва, що перевищує європейський.

"У Росії, наприклад, 30 ключових радянських заводів, які виробляють ту чи іншу зброю і техніку, і вони збільшують це виробництво, обходячи санкції, а в Європі, в Європейському Союзі, мені здається, десь 42 заводи. Росія виробляла в цьому 2024 році менше, ніж виробляє Європа. А Україна отримала менше, ніж має Росія", — зазначив президент.

Він додав, що до 2025 року російська оборонна промисловість може збільшити своє виробництво, чому сприятиме підтримка таких країн, як Північна Корея та Іран.

Тому затягування з постачанням зброї, сказав президент, може призвести до погіршення ситуації, оскільки Росія зможе наростити свої виробничі потужності, а Україна опиниться в невигідному становищі в подальшому продовженні конфлікту.

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Нагадаємо, 19 вересня представниця Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що здатність України завдавати ударів західною зброєю вглиб РФ не виграє війну. За її словами, війська мають успіх у випадку, коли "все працює в комплексі".