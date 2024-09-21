Зеленский объяснил, почему ВСУ не разрешают бить дальнобойным оружием по РФ

Глава государства отметил, что украинские силы имеют в своем арсенале дальнобойные ракеты западных образцов, однако союзники Украины опасаются эскалации конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 20 сентября заявил, что Украина не использует дальнобойное оружие на территории России, так как союзники, включая США и Великобританию, не дают разрешения на его применение. По его словам, несмотря на наличие пакетов дальнобойного оружия, таких как Storm Shadow, ATACMS и SCALP, страны-партнеры опасаются возможной эскалации конфликта, передает "Интерфакс".

"У нас есть дальнобойное оружие. Но не в том количестве, которое нам нужно, скажем так. Тем не менее этот пакет у нас есть — Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешения на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние", — сказал Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что не все окружение президента США Джо Байдена разделяет опасения по поводу эскалации, и это уже является достижением.

Поставки вооружения

Также украинский лидер подчеркнул необходимость оперативных решений со стороны западных партнеров относительно поставок оружия. Зеленский обратил внимание на то, что Россия наращивает производство вооружений, несмотря на санкции, и в ближайшие годы может достичь уровня производства, превышающего европейский.

"В России, например, 30 ключевых советских заводов, которые производят то или иное оружие и технику, и они увеличивают это производство, обходя санкции А в Европе, в Европейском Союзе, мне кажется, где-то 42 завода. Россия производила в этом 2024 году меньше, чем производит Европа. А Украина получила меньше, чем имеет Россия", — отметил президент.

Он добавил, что к 2025 году российская оборонная промышленность может увеличить свое производство, чему будет способствовать поддержка таких стран, как Северная Корея и Иран.

Поэтому затягивание с поставками оружия, сказал президент, может привести к ухудшению ситуации, поскольку Россия сможет нарастить свои производственные мощности, а Украина окажется в невыгодном положении в дальнейшем продолжении конфликта.

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Дело в системах наведения: Британия не позволит Украине бить ракетами по РФ без США, — СМИ

Напомним, 19 сентября представительница Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что способность Украины наносить удары западным оружием вглубь РФ не выиграет войну. По ее словам, войска имеют успех в случае, когда "все работает в комплексе".