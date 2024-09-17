Дело в системах наведения: Британия не позволит Украине бить ракетами по РФ без США, — СМИ

По словам журналистов, Лондон предполагает, Вашингтон даст "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, однако в Белом дома еще есть разногласия по этому вопросу.

Related video

Великобритания не станет разрешать Украине бить дальнобойным по России оружием без США. Об этом пишет издание The Times.

По словам журналистов, главная проблема состоит в том, что система навигации у ракет Storm Shadow американская. Это решающий фактор, который помогает ракете попадать в цель.

Важно

Ядерный удар стал ближе. Как робость союзников делает Россию еще более наглой

Сообщается, что Лондон предполагает, Вашингтон даст "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, однако в Белом дома еще есть разногласия по этому вопросу.

В материале говорится, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и США преодолеть свой "страх" и проявить решимость.

Также изменить свое решение потребовали 5 бывших министров обороны, а также экс-премьер. Они призвали главу британского правительства Кира Стармера действовать в одностороннем порядке. В противном случае это придаст уверенности президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее СМИ сообщали, что США не спешат с разрешением на дальнобойные удары. ВС РФ адаптируют тактику, стремясь к разрушению энергосистемы Украины. Энергетический эксперт Михаил Гончар рассказал, какие объекты находятся под прицелом врага и почему от них зависит способность страны пройти эту зиму.

Также журналисты писали, что Великобритания на самом деле не позволила бить Storm Shadow по РФ. Британцы опасаются эскалации войны с РФ и того, что их могут втянуть в противостояние, написали журналисты. Именно поэтому позиция по Storm Shadow не изменилась, хотя новый глава правительства мог сказать несколько иное.