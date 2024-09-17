Справа в системах наведення: Британія не дозволить Україні бити ракетами по РФ без США, — ЗМІ

За словами журналістів, Лондон припускає, що Вашингтон дасть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, проте в Білому домі ще є розбіжності з цього питання.

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Велика Британія не стане дозволяти Україні бити далекобійною по Росії зброєю без США. Про це пише видання The Times.

За словами журналістів, головна проблема полягає в тому, що система навігації у ракет Storm Shadow американська. Це вирішальний фактор, який допомагає ракеті потрапляти в ціль.

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Повідомляється, що Лондон припускає, що Вашингтон дасть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, однак у Білому домі ще є розбіжності з цього питання.

У матеріалі йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій "страх" і проявити рішучість.

Також змінити своє рішення зажадали 5 колишніх міністрів оборони, а також експрем'єр. Вони закликали главу британського уряду Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку. В іншому разі це додасть впевненості президенту РФ Володимиру Путіну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США не поспішають із дозволом на далекобійні удари. ЗС РФ адаптують тактику, прагнучи до руйнування енергосистеми України. Енергетичний експерт Михайло Гончар розповів, які об'єкти перебувають під прицілом ворога і чому від них залежить здатність країни пройти цю зиму.

Також журналісти писали, що Велика Британія насправді не дозволила бити Storm Shadow по РФ. Британці побоюються ескалації війни з РФ і того, що їх можуть втягнути в протистояння, написали журналісти. Саме тому позиція щодо Storm Shadow не змінилася, хоча новий глава уряду міг сказати дещо інше.