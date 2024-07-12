"Цього не станеться": Велика Британія насправді не дозволила бити Storm Shadow по РФ, — ЗМІ

Британці побоюються ескалації війни з РФ і того, їх можуть втягнути у протистояння, написали журналісти. Саме тому позиція щодо Storm Shadow не змінилась, хоч новий очільник уряду міг сказати дещо інше.

Related video

У Великій Британії спростували низку заяв про дозвіл застосування ракет Storm Shadow по території РФ. Вони пояснили, що для такого рішення потрібна узгоджена позиція трьох країн, і цього узгодження поки що немає. Про уточнення британської позиції написало видання The Telegraph.

Журналісти навели слова представника Даунінг-стріт, ім'я якого не розголошується. Він пояснив, що насправді Британія не скасувала заборону бити по РФ ракетами Storm Shadow. Уряд наполягає, що позиція не змінилась, хоч прем'єр-міністр Кір Стармер озвучив протилежні ідеї.

Важливо

На саміті НАТО 23 лідери підписали безпековий "Український компакт": про що у ньому ідеться

Анонімний співрозмовник The Telegraph навів дві причини, чому немає дозволу на пуски ракет Strom Shadow по військових цілях на території РФ:

британці бояться "ескалації війни" і втягнення своєї країни у протистояння з Росією;

щоб був дозвіл, має бути узгоджена позиція трьох країн, причетних до цього питання. Журналісти написали, що може іти мова про дозвіл чи відсутність дозволу від Франції, яка причетна до виробництва ракет. Назва третьої країни не озвучувалась.

Зі слів чиновника з британського Міноборони, Україні доведеться шукати "інші гарантії", щоб застосовувати Storm Shadow. Крім того, вони пояснили, що Зеленському потрібно зрозуміти — ситуація "більш тонка", ніж він гадає.

"Цього не станеться", — саме так неназване джерело журналістів відповіло на пряме питання про дозвіл бити ракетам по території РФ.

Зазначимо, перші повідомлення про зміну позиції Британії з'явилось на порталі агентства Bloomberg. Журналісти опублікували окремі тези виступу нового прем'єр-міністра Кіра Стармера. Вони переповіли слова політика про те, що "Україна може вражати військові цілі в Росії британськими ракетами Storm Shadow". У наступних абзацах пояснюється, що він підтримує рішення свого попередника, Ріші Сунака, і ЗСУ можуть застосовувати Storm Shadow у оборонних та гуманітарних цілях. Після цього у соцмережі X (Twitter) з'явився допис президента Володимира Зеленського, у якому він подякував Стармеру за дозвіл бити по РФ.

Ракети Storm Shadow - заява Ріка Стармера 10 липня Фото: Скриншот Ракети Storm Shadow - заява Володимира Зеленського 10 липня Фото: Скриншот

Нагадуємо, українські військові експерти проаналізували наслідки далекобійних ударів по військових цілях у глибокому тилу ЗС РФ на російській території. Тим часом OSINT-аналітики побачили супутникові знімки наслідків застосування БПЛА Сил оборони, які дістали до Волгограда і мису Фіолент. Водночас з'явився допис експрезидента РФ Дмитра Медведєва, у якому він описав три чіткі кроки для знищення України.