США не поспішає з дозволом на далекобійні удари: в Україні бояться наслідків, — Politico

ЗС РФ адаптують тактику, прагнучи руйнування енергосистеми України. Енергетичний експерт Михайло Гончар розповів, які об’єкти перебувають під прицілом ворога та чому від них залежить здатність країни пройти цю зиму.

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У США та Великій Британії переглядають заборону на удари ракетами великої дальності по РФ через ризик, що Україна програє війну цієї зими. Однак страх ескалації все ще зупиняє Захід. Про це йдеться у матеріалі Politico, опублікованому 15 вересня.

Поки Вашингтон роздумує про послаблення обмежень на далекобійні удари по аеродромам й пусковим майданчикам ЗС РФ, Україна залишається "в безвиході".

"Росія атакує Україну з усіх цих об’єктів по всій Росії. Немає причин для існування святилища", — підкреслив експредставник США в НАТО Курт Волкер.

Він підтвердив, що Білий дім не налаштований надати довгоочікуваний дозвіл. Однак, на думку експерта, Вашингтон може зняти обмеження щодо британських ракет Storm Shadows.

"Цього буде недостатньо", — додав Волкер.

У виданні спрогнозували, що одними з найбільш стривожених в такому разі будуть українські енергетики. Вони вже зараз бояться, що зима може стати переломною в енергетичній війні.

Ворожі командири адаптують тактику авіаударів, щоб зруйнувати енергосистему України, і постачання іранської балістики Fath-360 їм у цьому допоможуть. Українські посадовці очікують, що новими ракетами з дальністю 120 кілометрів РФ доповнить свої керовані авіабомби.

Під прицілом — ключові підстанції, які живлять високовольтною електроенергією все ще активні атомні електростанції в Рівному, Хмельницькому та Миколаївській області. Енергетичний експерт Михайло Гончар пояснив, що в разі ударів реактори доведеться швидко зупинити, інакше це може спровокувати "ядерний інцидент".

"Це те, що росіяни прагнуть зробити — вдарити по ключових підстанціях", — попередив він.

Якщо паралізувати три атомні електростанції, які нині виробляють 55% електроенергії в Україні, це зменшить здатність воювати, розвалить економіку та послабить переговорні позиції. Зі слів неназваних чиновників, саме страх перед цим і став одним із факторів, що спонукали Вашингтон переглянути обмеження.

"Якщо нам не дадуть можливості проникнути глибше всередину Росії й досягти російських аеродромів, наші шанси [пройти] цю зиму не такі вже й великі", — повідомив Гончар.

З цим погодився й ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він вказав три фактори, критичні для України цієї зими — погода, ракетні обстріли й здатність атакувати ворожі аеродроми.

За даними ЗМІ, у Києві сподіваються, що перспектива колапсу енергосистеми все ж переважить страхи США щодо ескалації.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко оцінив, чи можлива так звана енергетична катастрофа в Україні цієї зими.

Екскерівник "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, коли в Україні почнеться нова хвиля відключень світла та як пройде зима.