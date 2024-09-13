Немає жодних змін: США не планують надавати дозвіл на удари по території РФ — Білий дім

Джон Кірбі зазначив, що на даний час не очікує якихось серйозних змін з приводу надання США дозволу щодо використання далекобійних ракет для ударів по території Росії

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Сполучені Штати на даний час не планують змінювати свою позицію щодо використання далекобійних для ударів по території Росії. Про це повідомляє Reuter з посиланням радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі за підсумками зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Страмера.

"Немає жодних змін у нашій точці зору щодо надання Україні можливостей для завдання ударів великої дальності з території Росії", — зазначив він, додавши що не чекає жодних серйозних заяв з цього приводу.

Радник додав, що США серйозно ставляться до попередження Путіна про причетність Заходу до конфлікту в разі ударів України по території Росії ракетами великої дальності.

"Це не риторика, яку ми раніше від нього не чули. Він, очевидно, виявився здатним на агресію. Тому так, ми серйозно ставимося до цих коментарів", — додав радник Білого дому.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався про надання дозволу на використання американських ракет по території Росії. Отримання Україною такого дозволу суттєво допоможе фронту. Виконувати бойові завдання в українському повітряному просторі не зможе понад 80% російської бойової авіації. Окрім цього, на третину (30%) будуть підірвані наступальні можливості піхоти.

На це відреагував президент РФ Володимир Путін. У випадку надання дозволу бити по території Росії ракетами великої дальності західного виробництва він вважатиме захід залученим до війни. За його словами, такий крок змінить характер та масштаб конфлікту.

У відповідь президент США Джо Байден прийняв компромісне рішення щодо застосування західних ракет по території РФ. Він планує надати частковий дозвіл на застосування певного виду ракет, зокрема, дозволити застосовувати ракети Великої Британії та Франції (Storm Shadow та SCALP) і не застосовувати ракети США (тактичні балістичні ракети ATACMS).