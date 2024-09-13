Нет никаких изменений: США не планируют предоставлять разрешение на удары по территории РФ — Белый дом

Джон Кирби отметил, что в настоящее время не ожидает каких-то серьезных изменений по поводу предоставления США разрешения по использованию дальнобойных ракет для ударов по территории России

Related video

Соединенные Штаты в настоящее время не планируют менять свою позицию относительно использования дальнобойных для ударов по территории России. Об этом сообщает Reuter со ссылкой советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Страмера.

"Нет никаких изменений в нашей точке зрения относительно предоставления Украине возможностей для нанесения ударов большой дальности с территории России", — отметил он, добавив что не ждет никаких серьезных заявлений по этому поводу.

Советник добавил, что США серьезно относятся к предупреждению Путина о причастности Запада к конфликту в случае ударов Украины по территории России ракетами большой дальности.

"Это не риторика, которую мы раньше от него не слышали. Он, очевидно, оказался способным на агрессию. Поэтому да, мы серьезно относимся к этим комментариям", — добавил советник Белого дома.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался о предоставлении разрешения на использование американских ракет по территории России. Получение Украиной такого разрешения существенно поможет фронту. Выполнять боевые задачи в украинском воздушном пространстве не сможет более 80% российской боевой авиации. Кроме этого, на треть (30%) будут подорваны наступательные возможности пехоты.

На это отреагировал президент РФ Владимир Путин. В случае предоставления разрешения бить по территории России ракетами большой дальности западного производства он будет считать запад вовлеченным в войну. По его словам, такой шаг изменит характер и масштаб конфликта.

В ответ президент США Джо Байден принял компромиссное решение по применению западных ракет по территории РФ. Он планирует предоставить частичное разрешение на применение определенного вида ракет, в частности, разрешить применять ракеты Великобритании и Франции (Storm Shadow и SCALP) и не применять ракеты США (тактические баллистические ракеты ATACMS).