США не спешит с разрешением на дальнобойные удары: в Украине боятся последствий, — Politico

ВС РФ адаптируют тактику, стремясь к разрушению энергосистемы Украины. Энергетический эксперт Михаил Гончар рассказал, какие объекты находятся под прицелом врага и почему от них зависит способность страны пройти эту зиму.

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В США и Великобритании пересматривают запрет на удары ракетами большой дальности по РФ из-за риска, что Украина проиграет войну этой зимой. Однако страх эскалации все еще останавливает Запад. Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 15 сентября.

Пока Вашингтон раздумывает об ослаблении ограничений на дальнобойные удары по аэродромам и пусковым площадкам ВС РФ, Украина остается "в тупике".

"Россия атакует Украину со всех этих объектов по всей России. Нет причин для существования святилища", — подчеркнул экс-представитель США в НАТО Курт Волкер.

Он подтвердил, что Белый дом не настроен предоставить долгожданное разрешение. Однако, по мнению эксперта, Вашингтон может снять ограничения в отношении британских ракет Storm Shadows.

"Этого будет недостаточно", — добавил Волкер.

В издании спрогнозировали, что одними из самых встревоженных в таком случае будут украинские энергетики. Они уже сейчас боятся, что зима может стать переломной в энергетической войне.

Вражеские командиры адаптируют тактику авиаударов, чтобы разрушить энергосистему Украины, и поставки иранской баллистики Fath-360 им в этом помогут. Украинские чиновники ожидают, что новыми ракетами с дальностью 120 километров РФ дополнит свои управляемые авиабомбы.

Под прицелом — ключевые подстанции, которые питают высоковольтной электроэнергией все еще активные атомные электростанции в Ровно, Хмельницком и Николаевской области. Энергетический эксперт Михаил Гончар объяснил, что в случае ударов реакторы придется быстро остановить, иначе это может спровоцировать "ядерный инцидент".

"Это то, что россияне стремятся сделать — ударить по ключевым подстанциям", — предупредил он.

Если парализовать три атомные электростанции, которые сейчас производят 55% электроэнергии в Украине, это уменьшит способность воевать, развалит экономику и ослабит переговорные позиции. По словам неназванных чиновников, именно страх перед этим и стал одним из факторов, побудивших Вашингтон пересмотреть ограничения.

"Если нам не дадут возможности проникнуть глубже внутрь России и достичь российских аэродромов, наши шансы [пройти] эту зиму не такие уж и большие", — сообщил Гончар.

С этим согласился и экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он указал три фактора, критические для Украины этой зимой — погода, ракетные обстрелы и способность атаковать вражеские аэродромы.

По данным СМИ, в Киеве надеются, что перспектива коллапса энергосистемы все же перевесит страхи США относительно эскалации.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко оценил, возможна ли так называемая энергетическая катастрофа в Украине этой зимой.

Экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий спрогнозировал, когда в Украине начнется новая волна отключений света и как пройдет зима.