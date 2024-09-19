Разрешение бить дальнобойным оружием по РФ не способно кардинально изменить ход войны, — Пентагон

Представительница Минобороны США Сабрина Сингх отметила, что одна система или способность не станет "волшебной пулей". По ее словам, секрет достижения успеха на фронте заключается в другом.

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Украина ждет разрешения использовать оружие большой дальности для ударов по России, но политика США в этом вопросе не изменилась. Об этом во время пресс-конференции 19 сентября заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Существует широкое единство и сплоченность между европейскими странами, Соединенными Штатами и другими партнерами и союзниками по всему миру, когда дело доходит до того, чтобы Украина имела то, что ей нужно на поле боя, чтобы вернуть обратно суверенные территории", — отметила она.

Представительница Пентагона подчеркнула, что способность наносить удары западным оружием вглубь РФ "не выиграет войну". По ее словам, это ничего вдруг не "разблокирует" для Сил обороны.

Сингх заверила, что оружие наиболее эффективно, когда все системы объединены и используются вместе на поле боя. Когда все работает в комплексе, войска имеют успех.

"Системы США, НАТО, различных европейских стран работают вместе", — пояснила заместитель спикера.

Она подчеркнула, что Силы обороны имеют все эти различные типы возможностей на передовой и это "очень успешно" работает. Сингх добавила, что определенная одна система или способность не станет "волшебной пулей".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл "самый быстрый способ" закончить войну. По его словам, настоящий путь к миру лежит через "парадокс".

В Белом доме проинформировали, что 26 сентября запланирована личная встреча президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом. Политики собираются обсудить "стратегические планы" и военную помощь.