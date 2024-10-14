Затянется на годы: у Зеленского объяснили, почему мирный план может не сработать

Командованию ВСУ удалось улучшить ситуацию на линии фронта благодаря ротации и появлению резервов, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он также отметил важность помощи Запада, без которой полномасштабный конфликт не закончится.

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Украине для завершения войны нужно получить дальнобойное оружие партнеров с Запада и разрешение на удары этим оружием по российской территории. Если эти пункты мирного плана не выполнят, то война затянется на долго и скомпрометирует западную политику. О ходе боевых действий и план победы президента Владимира Зеленского советник главы офиса Михаил Подоляк рассказал изданию The Wall Street Journal.

Журналисты WSJ 14 октября опубликовали статью, в которой привели комментарии ряда украинских политиков и военных относительно текущего этапа российско-украинской войны. Среди других есть комментарий Михаила Подоляка, который заявил, что командованию ВСУ удалось провести определенную ротацию подразделений и пополнить резервы. Согласно оценкам советника главы ОП, ситуация на фронте улучшается. Между тем другие собеседники издания заверили, что ситуация остается сложной, причем проблемы имеет и Украина, и РФ.

"Оккупационные войска не достигли значительного прорыва, несмотря на массовые усилия", — говорится в статье WSJ.

Подоляк также объяснил некоторые детали мирного плана Зеленского, который включает военную, политическую и экономическую поддержку Украины странами Запада. В частности, ВСУ должны предоставить ракеты разрешение на применение Strom Shadow и ATACMS по территории России. Дальнобойное оружие повредит военным объектам ВС РФ и этим заставит президента Владимира Путина завершить войну, уверен политик. Советник главы ОП отметил важность предоставления дальнобойного оружия: без него Украина войдет в мирные переговоры в слабой позиции и этим "подбодрит" Путина.

"Без дополнительной поддержки война может затянуться на годы и закончиться размыванием глобального положения Запада", — привели журналисты слова Подоляка.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подготовил план победы, который 26 сентября показал президенту США Джо Байдену и кандидатам на президентский пост вице-президенту Камале Харрис и лидеру Республиканской партии Дональду Трампу. Текст плана не обнародовался, но по оценкам западных СМИ в нем говорится о дальнобойном оружии, ударах вглубь РФ и использовании прорыва в Курскую область. 10 октября испанское медиа El Mundo привело слова Зеленского на саммите с лидерами тринадцати стран Юго-Восточной Европы: президент заявил, что война может завершиться до конца 2024 года, если Байден проявит активность и волю.

Напоминаем, 14 октября командир 80 ОДШБр ВСУ рассказал о контратаках ВС РФ в Курской области. Тем временем аналитики DeepState перечислили восемь населенных пунктов на восточном фронте, возле которых россияне имеют определенные успехи.