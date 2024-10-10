Зеленский хочет за три месяца достичь прогресса в вопросе мира с РФ, — СМИ

По информации издания, Владимир Зеленский вместе с другими украинскими лидерами не примут другого мирного плана. Однако глава государства признает, что остается открытым вопрос, как заставить Россию принять украинскую формулу мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на лидерство президента США Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира. Об этом пишет издание El Mundo

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальная возможность двигаться к миру и к длительной стабильности", — сказал Зеленский во время открытия саммита в хорватском городе Дубровник, где он встречается с лидерами тринадцати стран Юго-Восточной Европы.

Глава украинского государства призвал союзников действовать "решительно, чтобы закончить войну не позднее 2025 года".

"Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, мы рассчитываем на твердые и правильные шаги Соединенного Королевства, Франции, Германии и Италии для обеспечения безопасности и мира в Европе, и мы рассчитываем на всех вас", — сказал Зеленский, обращаясь к присутствующим лидерам.

Президент Украины признал, что "остается открытым вопрос, как заставить Россию пойти на мир" и принять так называемую украинскую формулу мира — перечень предложений Киева, среди которых выделяется полный вывод российских войск с территории Украины. Владимир Зеленский вместе с другими украинскими лидерами отметили, что не примут другого мирного плана.

Глава украинского государства отметил, что в представленном Плане победы он просит США и остальных их союзников о решительных мерах, которые бы изменили соотношение сил в военно-политическом плане и заставили бы Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева. План также предусматривает гарантирование будущего вступления Украины в НАТО.

"Приглашение Украины в НАТО, будущее членство Украины было бы реальным шагом к миру; без геополитической определенности мир невозможен", — подчеркнул Зеленский, добавив, что в случае вступления Украины в Альянс, Россия проигрывает в геополитической сфере.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поддержал мирный план Зеленского.

"Путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине может основываться только на международном праве, в том числе на Уставе ООН", — подчеркнул он, открывая заседание.

По данным сербских СМИ, поддержку мирного плана Зеленского исключили из совместной декларации по инициативе Сербии. Страна стремится присоединиться к Европейскому Союзу, но имеет тесные связи с Россией.

Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, отправится в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров начнется в 15:00 по местному времени (13:00 по киевскому времени), по ее завершению не планируется никаких заявлений,

Также президент Украины планирует посетить с визитом канцлера Германии Олафа Шольца. Визит в Берлин план также будет включать встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Отмечается, что Джо Байден уже с сентября знал о плане украинского президента. Владимир Зеленский должен теперь посетить несколько европейских столиц, чтобы объяснить лидерам государств свою инициативу. Сообщается, что в плане лидер украинского государства предполагается немедленное приглашение в НАТО и увеличение оружия. Считается, что это улучшит позиции Украины на поле боя и таким образом заставит Россию начать переговоры на этих условиях.

Напомним, что в России объявили о своем плане завершения войны в Украине. Он предусматривает уступки со стороны Украины в отношении территорий, в частности речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также Крым. Кроме того, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО и провести "демилитаризацию и денацификацию", а все санкции против РФ должны отменить.

В среду, 9 октября, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов смягчить свою позицию относительно переговоров с РФ из-за уменьшения поддержки Запада.