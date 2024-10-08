В Кремле якобы открыты к урегулированию конфликта, но на своих условиях. Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад и Киев в разжигании войны, предупредив о последствиях "игры с огнем".

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль предлагает жизнеспособный план завершения войны в Украине. Об этом известно из его интервью Newsweek от 7 октября.

Он убежден, что именно НАТО посеял семена войны десять лет назад и продолжает разжигать огонь.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию, которое должно устранить первопричины кризиса. Оно должно быть направлено на прекращение конфликта, а не на прекращение огня", — подчеркнул Лавров.

Российский план включает уступки со стороны Украины в отношении территорий, в частности речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также Крыме. Кроме того, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО и провести "демилитаризацию и денацификацию", а все санкции против РФ должны отменить.

"Запад должен прекратить поставки оружия, а Киев должен прекратить боевые действия. Украина должна вернуться к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защитить русский язык, уважать права и свободы своих граждан", — рассказал глава вражеского МИД.

Однако, по его словам, восстановление мира пока не входит в планы именно Украины. Здесь российский чиновник напомнил, что президент Владимир Зеленский запретил переговоры с Москвой, и решение своего не отменял.

Также Лавров упомянул, что Запад обсуждает вопрос разрешения на дальнобойные удары своим оружием по территории РФ. Он предупредил, что такая "игра с огнем" может привести к "опасным последствиям".

"Сегодня мир переживает "многополярный момент". Переход к многополярному мировому порядку является естественной частью перебалансировки сил, отражающей объективные изменения в мировой экономике, финансах и геополитике. Запад ждал дольше других, но также начал осознавать необратимость этого процесса", — добавил министр.

Напомним, кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что не будет вступать в переговоры с Россией без участия Украины. Она предупредила, что ее соперник Дональд Трамп может закончить войну капитуляцией.

7 октября президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что Украина вскоре представит всем "план победы". Он подчеркнул, что перспектива должна быть понятной для каждого.