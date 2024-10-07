В ближайшие дни Украина объявит план победы, — Зеленский (видео)

Сейчас украинская команда работает в Вашингтоне с военными и военно-политическими деталями плана победы. Президент ожидает положительных результатов.

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Украина предлагает своим западным партнерам определиться, как они видят ее место в глобальной архитектуре безопасности и завершения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, когда Украина поймет позиции партнеров и реальные возможности, которые могут усилить план победы, она объявит о стратегии дальнейших действий публично.

"Мы представим всем, кто может усилить Украину, план нашей победы — каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир. И, конечно, поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий", — отметил Зеленский.

Он отметил, что перспектива плана победы в целом должна быть понятной для каждого.

"Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также — с совместными шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению. По итогам сегодняшнего дня я ожидаю отчета нашей команды, которая сейчас работает в Вашингтоне — после начала работы с военными и военно-политическими деталями плана победы", — сказал президент.

Напомним, что 5 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, что указаны в "плане победы" является реальным для партнеров. По его словам, у мира есть ресурс усиления, что позволит двигаться вперед по Формуле мира.