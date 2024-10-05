СМИ сообщили о мире в Украине в обмен на земли: что думает Зеленский о "торговле" территориями

Гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность возможно только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. По словам президента Зеленского, именно так предусмотрено Формулой мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, что указаны в"плане победы" является реальным для партнеров. По его словам, у мира есть ресурс усиления, что позволит двигаться вперед по Формуле мира. Об этом он сообщил во время вечернего обращения 5 октября.

Зеленский отметил, что сейчас идет работа Украины и США, команд других партнеров для подготовки "Рамштайн". Он считает, что эта неделя может стать положительной для украинской защиты, для видения того, как должна закончиться война.

"Мы для этого все сделаем, на сто процентов сделаем. Сделаем эффективно. На днях будут политические консультации между нашими командами: чиновники, дипломаты. Будут говорить также военные по наполнению военных пунктов плана победы. Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции — наш фронт прежде всего", — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что все, что указано в "плане победы" является абсолютно реальным для украинских партнеров. В частности, у мира есть этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира.

Зеленский уточнил, что цель и задача в том, чтобы гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Тогда как это возможно только на основе международного права и без всякой торговли суверенитетом или территориями.

"Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир — настоящий, справедливый, — гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем", — добавил президент.

Напомним, 5 октября в СМИ сообщили, что западные и украинские официальные лица якобы начали чаще обсуждать сценарий окончания войны, когда РФ фактически сохранит контроль над оккупированными территориями. Зато Киев может получить прочные гарантии безопасности от партнеров. Однако ни Украина, ни союзники не согласны официально признавать суверенитет России над оккупированными территориями.

29 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Зеленский представит украинцам "план победы" после его показа лидеру США Джо Байдену. Однако он не назвал конкретных сроков.