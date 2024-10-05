ЗМІ повідомили про мир в Україні в обмін на землі: що думає Зеленський про "торгівлю" територіями

Гарантувати Україні надійний мир та тривалу безпеку можливо лише на основі міжнародного права й без будь-якої торгівлі суверенітетом або територіями. За словами президента Зеленського, саме так передбачено Формулою миру.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що зазначені в "плані перемоги" є реальним для партнерів. За його словами, у світу є ресурс посилення, що дозволить рухатися вперед за Формулою миру. Про це він повідомив під час вечірнього звернення 5 жовтня.

Зеленський зауважив, що нині триває робота України та США, команд інших партнерів для підготовки "Рамштайну". Він вважає, що цей тиждень може стати позитивним для українського захисту, для бачення того, як повинна закінчитися війна.

"Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами: урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції — наш фронт передусім", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що все, що зазначено в "плані перемоги" є абсолютно реальним для українських партнерів. Зокрема, у світу є цей ресурс посилення, який дозволить рухатися вперед за Формулою миру.

Зеленський уточнив, що мета та завдання в тому, аби гарантувати Україні надійний мир та тривалу безпеку. Тоді як це можливо лише на основі міжнародного права та без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

"Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир — справжній, справедливий, — гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані. Саме для цього ми працюємо", — додав президент.

Нагадаємо, 5 жовтня у ЗМІ повідомили, що західні та українські офіційні особи нібито почали частіше обговорювати сценарій закінчення війни, коли РФ фактично збереже контроль над окупованими територіями. Натомість Київ може отримати міцні гарантії безпеки від партнерів. Проте ні Україна, ні союзники не згодні офіційно визнавати суверенітет Росії над окупованими територіями.

29 вересня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент Зеленський представить українцям "план перемоги" після його показу лідеру США Джо Байдену. Проте він не назвав конкретних термінів.