"План перемоги" спирається на революцію у Росії: у Зеленського розкрили деталі (відео)

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що звільнення усіх територій військовим шляхом — це "нонсенс". З його слів, до справедливого фіналу повномасштабного конфлікту приведуть страх та бунт росіян.

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Українці дізнаються не всі пункти "плану перемогу". Зокрема, його військові та юридично-військові компоненти не можна обговорювати публічно. Про це в ефірі телемарафону 30 вересня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк про "план перемоги" — з 1:16

"Партнери на певному рівні можуть це знати, мається на увазі очільники країн, які допомагають Україні. Безумовно, широкому загалу знати кількість, чого, де і як воно буде використовуватись — це зайве", — уточнив він.

Зі слів політика, сам "план перемоги" — це примус Росії до адекватної глобальної поведінки. Поки РФ не зазнає тактичних поразок та не втратить відчуття безкарності, вона не буде домовлятись й дотримуватись міжнародного права. Країна-агресорка продовжуватиме тиск, поки не буде "примушена до адекватності".

Представник ОП підкреслив, що сьогодні концепція перемоги у війні для Кремля змінилась. Там розуміють, щоб встановити тотальний контроль повністю над Україною не вдасться. Однак якщо ворог залишить окуповані території, це означатиме поразку.

З’ясувалось, що "план перемоги" спирається на "масштабні соціальні протести" у Росії.

"Військовим шляхом звільняти всю територію для сучасного типу війни — це нонсенс. Тому що вам треба створити тиск на певних напрямках окремо військовий, окремо економічний", — пояснив Подоляк.

Військовий примус означає розширення військових дій на територію Росії, зокрема коштом далекобійних ударів вглиб країни-агресорки. Радник запевнив, що РФ може бути "на понтах", лише коли грає не за правилами. Однак перенесення боїв викличе у росіян страх, який стане "різким протестом", і це — "фінал справедливої війни".

"Хочете переговорів — добре. Але переговори не на умовах Росії, а тільки через примус Росії", — наголосив політик.

З його слів, Україна має завдати "чутливих поразок" Кремлю, як на фронті (як приклад — Курська операція), так і в економічному полі. Це призведе до революційного процесу у РФ, але не до її розпаду, а до зміни політичної еліти. В умовах щоденних обстрілів для українців кожен день має значення, і для реалізації плану перемоги не треба чекати 5 листопада.

"Тепер на столі лежить документ, треба прийняти відповідні логістичні рішення. І це має бути зроблено протягом жовтня. В тому числі, можливо, на засіданні того ж "Рамштайну". Тобто, відповіді мають бути отримані набагато раніше, ніж будуть результати виборів у Сполучених Штатах", — додав Подоляк.

Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак раніше повідомляв, що президент Володимир Зеленський збирається презентувати свій "план перемоги" українцям. Однак деякі пункти залишаться секретними, адже можуть бути "дуже чутливими".

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомляв, що на Заході "план перемоги" прийняли конструктивно та "з величезною зацікавленістю".