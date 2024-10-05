Украина может получить членство в НАТО в обмен на территории по "немецкой модели", — FT

Уступка оккупированными землями якобы может быть для Украины единственным шансом получить мир в стране, членство в НАТО и защиту от возможной дальнейшей агрессии России. Издание утверждает, что этот сценарий в кулуарах обсуждают и украинские официальные лица. Впрочем, по словам источников в Офисе президента, разговоров об украинских территориях вообще нет.

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Не только западные, но и уже украинские официальные лица якобы все чаще обсуждают сценарий окончания войны в Украине, когда Москва фактически сохранит свой контроль над оккупированными территориями, зато Киев получит прочные гарантии безопасности от партнеров. Об этом пишет американское издание Financial Times.

В издании отмечают, что ни Украина, ни ее союзники не согласны официально признать суверенитет России над оккупированными территориями. Это, как отмечается это только способствовало бы дальнейшей российской агрессии и серьезно подорвало бы международный правопорядок. Зато предполагается своеобразное "молчаливое согласие" на то, что земли будут возвращать в будущем дипломатическими средствами.

"Уступка землей для получения членства в НАТО может быть "единственной игрой в городе", — пишет FT со ссылкой на неназванного западного дипломата, который добавил, что для украинцев эта тема остается табуированной, по крайней мере в публичной плоскости.

Во внешнеполитических кругах, пишет издание, через год после начала полномасштабного вторжения начали обсуждать для Украины "западногерманскую модель", когда Западная Германия состояла в НАТО с 1955 года, а Восточная Германия вплоть до 1989 года оставалась под контролем Москвы.

Как вариант для Украины, указанную модель упоминали бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и президент Чехии Петер Павел.

Павел считает, что не обязательно принимать Киев в Альянс только после полного восстановления контроля на всей территории. Даже с административной временной границей Украина может стать членом НАТО с той территорией, которую она в то время будет контролировать, — отмечал политик.

Реакция украинских властей

Впрочем, как сообщает "24 Канал", неназванный источник в офисе президента заявил, что это бред и разговоров по украинским территориям вообще нет.

В ОП подчеркнули, что Украина не торгует суверенитетом и территориями.

"Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать", — цитирует СМИ источник в офисе президента.

На момент публикации материала официальной реакции Офиса президента и МИДа нет.

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также считает, что сценарий, при котором Украина может стать членом Североатлантического Альянса даже с некоторыми оккупированными территориями, достаточно реален.

В конце июля Владимир Зеленский отмечал, что вопрос территориальной целостности Украины не может быть решен единолично президентом, нужна также и воля украинского народа. Впрочем, референдум он считает не лучшим вариантом для этого.