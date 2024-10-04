Украина может стать членом НАТО даже с оккупированными территориями: Столтенберг назвал условие

В истории уже бывали случаи, когда статья о коллективной безопасности защищала не всю территорию страны, напомнил бывший генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Сценарий, при котором Украина становится членом Североатлантического Альянса даже с некоторыми оккупированными территориями, достаточно реален. Об этом, как пишет Financial Times, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик отметил, что Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии, однако они не распространяются, к примеру, на Курильские острова, которые Токио считает своей территорией, контролируемой Россией.

Столтенберг также упомянул Германию времен "холодной войны", которая рассматривала т.н. "ГДР" как часть единой страны, однако военно-политический блок защищал только территорию уже бывшей "ФРГ".

"Когда есть воля, есть способы найти решение", — подчеркнул бывший генсек НАТО, отметив, что все равно необходима четкая граница, которая определяет, где будет применяться статья о коллективной безопасности.

И Украина должна контролировать всю территорию до этой границы, — резюмировал Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что если единственным способом для Украины стать членом НАТО будет окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда президент России Владимир Путин найдет способ продолжать войну.

Также, как писал Фокус, Столтенберг назвал "самый быстрый способ" закончить войну. Однако его реализация приведет не к миру, а к полной российской оккупации.