Україна може стати членом НАТО навіть з окупованими територіями: Столтенберг назвав умову

В історії вже бували випадки, коли стаття про колективну безпеку захищала не всю територію країни, нагадав колишній генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Сценарій, за якого Україна стає членом Північноатлантичного Альянсу навіть із деякими окупованими територіями, досить реальний. Про це, як пише Financial Times, заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Політик зазначив, що Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії, однак вони не поширюються, приміром, на Курильські острови, які Токіо вважає своєю територією, контрольованою Росією.

Столтенберг також згадав Німеччину часів "холодної війни", яка розглядала т. зв. "НДР" як частину єдиної країни, проте військово-політичний блок захищав тільки територію вже колишньої "ФРН".

"Коли є воля, є способи знайти рішення", — наголосив колишній генсек НАТО, зазначивши, що все одно необхідний чіткий кордон, який визначатиме, де застосовуватиметься стаття про колективну безпеку.

І Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону, — резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що якщо єдиним способом для України стати членом НАТО буде закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді президент Росії Володимир Путін знайде спосіб продовжувати війну.

Також, як писав Фокус, Столтенберг назвав "найшвидший спосіб" закінчити війну. Однак його реалізація призведе не до миру, а до повної російської окупації.