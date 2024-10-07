Найближчими днями Україна оголосить план перемоги, — Зеленський (відео)

Зараз українська команда працює у Вашингтоні з військовими та військово-політичними деталями плану перемоги. Президент очікує позитивних результатів.

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Україна пропонує своїм західним партнерам визначитись, як вони бачать її місце у глобальній архітектурі безпеки та завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, коли Україна зрозуміє позиції партнерів та реальні можливості, які можуть посилити план перемоги, вона оголосить про стратегію подальших дій публічно.

"Ми представимо всім, хто може посилити Україну, план нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш план перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що перспектива плану перемоги загалом має бути зрозумілою для кожного.

"Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. За підсумками сьогоднішнього дня я очікую звіту нашої команди, яка зараз працює у Вашингтоні – після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями плану перемоги", – сказав президент.

Нагадаємо, що 5 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що зазначені в "плані перемоги" є реальним для партнерів. За його словами, у світу є ресурс посилення, що дозволить рухатися вперед за Формулою миру.