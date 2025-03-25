Манипуляция через веру: что скрывает история с "молитвой Путина за Трампа"

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Институциональная память и при чем здесь молитва Путина за Трампа

Очень многих возмутила история о молитве Путина за Трампа, которую рассказал Уиткофф. А в этой истории есть еще одно — второе дно. Но мы его пропускаем из-за того, что в государстве нет тех органов, которые должны нести институциональную память, в том числе и о "молитвах Путина".

Все, что наговорил Путин Уиткоффу, является ничем иным, как парафразом разговоров Путина с Бушем-младшим и Лари Кингом.

Путина в свое время подготовили к разговору с Бушем и, судя по всему, ему сказали, что для того, чтобы "растопить лед" между ними, надо было рассказать некую "христианскую историю". Без лишних выкрутасов Путин пересказал лубочную историю, которая была написана в его предвыборной книге-агитке "От первого лица" 1999 года. Там описывается история, как его крестили втайне от отца-коммуниста, а потом, через несколько десятилетий мать отдала ему крестильный крест, когда он ехал в Иерусалим. Там он его освятил, а потом никогда не снимал. Далее у него произошла трагедия — сгорела его дача. И вот на пожарище Путин нашел этот крестик, с которым, как мы помним, он никогда не расставался. Но эта неуклюжесть никого не задевала. Точно так же, как и экспертиза ученых, которые доказали, что тот крест, которым хвастался Путин, не мог быть вылит в 50-х годах.

Но вернемся к Бушу-младшему. Эту историю он описал в своих воспоминаниях. И, судя по всему, эта история позволила Путину наладить личные отношения.

Но Путину мало было частного разговора. И поэтому он именно это рассказал Лари Кингу, чтобы американский истеблишмент (и не только) видел в нем не только представителя КГБ, а христианина.

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А теперь вернемся к "молитве за Трампа". Путин четко понимает: то, что Трамп остался жив после нападения на митинге, сам Трамп рассматривает как некую богоизбранность. И политические психологи, которые работают с Путиным, объяснили, что эту тему крайне важно зацепить.

Есть еще один момент, который на самом деле очень важен для нас, хоть мы его и не заметили, — еще во время избирательной компании американского президента — после победы, но до инаугурации — Путин сказал, что очень переживает за Трампа, останется ли тот живым. То есть эта тема, кроме всего прочего, триггернула его лично.

Так что здесь есть набор из нескольких факторов. Первое — Путин уже апробировал эту подобную историю на Буше-младшем, она сработала, и он резонно считает, что это сработает и сейчас.

Второе — Путин понимает, что для Трампа нападение на него является очень важным психологическим моментом, и это надо использовать. И третье — Путин, как параноик в душе, реально считает, что такие вещи может делать условное теневое мировое правительство или условные масоны.

Иногда простые, даже тупые вещи являются эффективными. Если Трамп любит лесть — Путин идет по принципу "Лести много не бывает". Наша же проблема заключается в том, что кейс с Бушем-младшим, боюсь, практически неизвестен тем, кто должен был бы это знать. Следовательно, в контрпропаганде мы остановились на том, что все это тупо. А могли бы поступить умнее и попытаться донести историю о том, что Путин манипулирует Трампом. Я вообще считаю, что нам стоило бы максимально работать на эго Трампа и создать информкампанию, как Путин им манипулирует. Но для таких кампаний нужны носители институциональной памяти. Которые у нас есть, но...

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