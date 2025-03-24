"Верят Путину на слово": Зеленский считает, что РФ удалось повлиять на Белый дом

По словам украинского лидера, Кремлю удается влиять на некоторых людей из команды Трампа. Зеленский отмечает, что РФ пытается убедить США в нежелании Украины завершать войну.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что официальные лица Соединенных Штатов Америки стали верить Кремлю и президенту РФ Владимиру Путину на слово даже несмотря на данные собственной разведки. По его словам, во время переговоров США и РФ россиянам удалось повлиять на некоторых людей из администрации президента Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Time, опубликованном 24 марта.

Украинский лидер признался, что его беспокоит влияние российской дезинформации на Белый дом. Он напомнил, что во время телефонного разговора Путин сообщил Трампу, что в Курской области тысячи украинских военных находятся в российском окружении.

"Это была ложь", — сказал Зеленский журналисту, и отметил, что президент США продолжал настаивать на этом.

По словам президента Украины, это выглядело, как шаблон, а американские официальные лица начали верить на слово Москве, даже когда это противоречило разведывательным данным США.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома с помощью информации", — сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне пытаются убедить американцев в том, что Украина не хочет прекращать войну, и нужно сделать что-то, чтобы ее заставить.

Кроме того, украинский президент заверил, что приостановление американской помощи не было основным фактором, повлиявшим на проблемы Сил обороны Украины в Курской области.

"Это не связано. Не поймите меня неправильно. Боевое состояние всегда зависит от того, стоят ли ваши партнеры рядом. Но я бы не сказал, что замораживание повлияло на операцию в Курске", — пояснил Зеленский.

Трамп заявлял об окружении ВСУ на Курщине после разговора с Путиным

В своей социальной сети Truth Social 14 марта Трамп заявил, что накануне провел продуктивные переговоры с Путиным, в которых попросил российского президента "сохранить жизнь" тысячам украинских военных, которые якобы находились в окружении в Курской области.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 17 марта прокомментировал ситуацию и действия ВСУ в Курской области. Он заверил, что ни одно подразделение не находится в окружении и украинская армия контролирует значительную часть территории противника.

Информационное агентство Reuters после ознакомления с докладом о ситуации разведывательными агентствами США, включая ЦРУ, 20 марта опровергло заявления Трампа и Путина о якобы "окружении" ВСУ в Курской области.

Заместитель командира 210 отдельного штурмового полка, майор Владимир Кончиц 23 марта рассказал о боях в Курской области и отметил, что враг штурмует украинские позиции небольшими пехотными группами.