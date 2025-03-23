"Пытаются забросать пушечным мясом": военный рассказал о боях в Курской области

Майор ВСУ рассказал, что ВС РФ пытаются давить на защитников количеством: на одну российскую группу приходится три северокорейские группы солдат, которых те "не жалеют".

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Заместитель командира 210 отдельного штурмового полка, майор Владимир Кончиц, рассказал о боях, которые продолжаются в Курской области РФ: там, по его словам, враг старается не использовать технику, а штурмует позиции украинских защитников небольшими пехотными группами. Зато ВСУ приходится проводить маневренную оборону. Об этом рассказало издание УНИАН 23 марта.

Кончиц сообщил, что Курская операция продолжается, и российские военные осуществляют на этом направлении едва ли не самое большое давление за всю линию фронта. По словам майора, штурмовать позиции ВСУ враг пытается "пушечным мясом" — северокорейскими солдатами.

"За счет численного преимущества они просто пытаются нас забрасывать этим "пушечным мясом", забрасывают и наши минные поля, и обнаруживают наши огневые точки", — отметил Кончиц.

По его словам, россияне "не считаются" с живыми потерями. Вместо этого они пытаются сохранить военную технику, которую практически не используют, предпочитая штурмовать защитников малыми пехотными группами.

"У них нет техники — это больное и проблемное место россиян. Сейчас все активные штурмовые действия они ведут малыми группами", — рассказал майор.

Сами россияне накануне жаловались на умелое применение ВСУ дронов. Они рассказали, что имеют в день до 1200 раненых.

Ситуация в Курской области: что говорят в Генштабе ВСУ

По информации из сводки Генштаба ВСУ от 22 марта, россияне продолжают атаковать позиции защитников в Курской области. Там в течение суток было зафиксировано 22 боевых столкновения. ВС РФ обстреливают населенные пункты Курщины и военных ВСУ из различных видов вооружения.

"Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 275 артиллерийских обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня", — говорится в сводке.

Напомним, 21 марта аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении врага в Курской области.

Ранее американская разведка опровергла заявления Трампа и Путина об окружении ВСУ в Курской области.