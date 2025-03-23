"Намагаються закидати гарматним м'ясом": військовий розповів про бої у Курській області

Майор ЗСУ розповів, що ЗС РФ намагаються тиснути на оборонців кількістю: на одну російську групу припадає три північнокорейські групи солдат, яких ті "не шкодують".

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Заступник командира 210 окремого штурмового полку, майор Володимир Кончиць, розповів про бої, які тривають у Курській області РФ: там, за його словами, ворог намагається не використовувати техніку, а штурмує позиції українських оборонців невеликими піхотними групами. Натомість ЗСУ доводиться проводити маневрену оборону. Про це розповіло видання УНІАН 23 березня.

Кончиць повідомив, що Курська операція продовжується, і російські військові здійснюють на цьому напрямку чи не найбільший тиск за всю лінію фронту. За словами майора, штурмувати позиції ЗСУ ворог намагається "гарматним м'ясом" — північнокорейськими солдатами.

"За рахунок чисельної переваги вони просто намагаються нас закидати цим "гарматним м’ясом", закидають і наші мінні поля, і виявляють наші вогневі точки", — зазначив Кончиць.

За його словами, росіяни "не рахуються" з живими втратами. Натомість вони намагаються зберегти військову техніку, яку практично не використовують, надаючи перевагу штурмувати оборонців малими піхотними групами.

"У них немає техніки – це болюче і проблемне місце росіян. Зараз всі активні штурмові дії вони ведуть малими групами", — розповів майор.

Самі росіяни напередодні скаржилися на вміле застосування ЗСУ дронів. Вони розповіли, що мають в день до 1200 поранених.

Ситуація у Курській області: що кажуть у Генштабі ЗСУ

За інформацією зі зведення Генштабу ЗСУ від 22 березня, росіяни продовжують атакувати позиції оборонців у Курській області. Там упродовж доби було зафіксовано 22 бойові зіткнення. ЗС РФ обстрілюють населені пункти Курщини та військових ЗСУ з різних видів озброєння.

"Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 275 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 21 березня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування ворога у Курській області.

Раніше американська розвідка спростувала заяви Трампа та Путіна про оточення ЗСУ у Курській області.