Росіяни просунулися у Курській області та на Донеччині: що відомо, — DeepState (мапа)

Водночас ЗС РФ продовжують атакувати позиції оборонців у Курській області, де впродовж доби ворог здійснив 278 артилерійських обстрілів.

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Російська армія просунулася поблизу села Запоріжжя, розташованого у Покровському районі Донецької області: саме на Покровському напрямку зараз ворог інтенсивно атакує позиції оборонців. Також ворог мав успіхи у Курській області, де зміг просунутися у Суджанському районі. Про це стало відомо зі зведення аналітиків проєкту DeepState уночі 21 березня.

На Донеччині ворог просунувся неподалік від Запоріжжя, що поблизу Срібного. Відповідні зміни аналітики нанесли на онлайн-мапу бойових дій.

Скріншот | мапа DeepState

Скріншот | мапа DeepState

Водночас російська армія утворила ще один плацдарм в Харківській області — в районі населеного пункту Красне Перше.

"Піхотою вони намагаються закріпитися на висотах східніше села", — повідомляли аналітики вдень 20 березня.

Також у DeepState зазначили, що українським військовим вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію на відтинку Фиголівка-Дворічна-Западне. Оборонці успішно ліквідують групи ЗС РФ, які намагаються прорватися на цій ділянці фронту.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Коментуючи ситуацію на всіх напрямках фронту, Генштаб розповів про бойові зіткнення у Курській області. Там упродовж доби зафіксували всього 16 боєзіткнень, деякі з них, за словами відомства, продовжуються. Росіяни продовжують атакувати позиції оборонців, завдаючи авіаційних ударів, скидаючи керовані бомби та обстрілюючи їх та населені пункти Курщини за допомогою артилерійського озброєння.

"Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 278 артилерійських обстрілів, зокрема чотири із реактивної системи залпового вогню", — йдеться у зведенні відомства за 20 березня.

Також у Генштабі повідомили, що ворог активізував атаки на Покровському напрямку. За даними відомства, упродовж доби там росіяни здійснили 51 наступальну дію.

Нагадаємо, 20 березня американська розвідка прокоментувала заяви Трампа щодо оточення українських захисників у Курській області.

Також Фокус повідомляв про успішне ураження кількох північнокорейських САУ у Курській області за допомогою HIMARS.