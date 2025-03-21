Россияне продвинулись в Курской области и в Донецкой области: что известно, — DeepState (карта)

В то же время ВС РФ продолжают атаковать позиции защитников в Курской области, где в течение суток враг совершил 278 артиллерийских обстрелов.

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Российская армия продвинулась вблизи села Запорожье, расположенного в Покровском районе Донецкой области: именно на Покровском направлении сейчас враг интенсивно атакует позиции защитников. Также враг имел успехи в Курской области, где смог продвинуться в Суджанском районе. Об этом стало известно из сводки аналитиков проекта DeepState ночью 21 марта.

В Донецкой области враг продвинулся неподалеку от Запорожья, что вблизи Серебряного. Соответствующие изменения аналитики нанесли на онлайн-карту боевых действий.

Скриншот | карта DeepState

Скриншот | карта DeepState

В то же время российская армия образовала еще один плацдарм в Харьковской области — в районе населенного пункта Красное Первое.

"Пехотой они пытаются закрепиться на высотах восточнее села", — сообщали аналитики днем 20 марта.

Также в DeepState отметили, что украинским военным удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию на отрезке Фиголевка-Дворечная-Западное. Защитники успешно ликвидируют группы ВС РФ, которые пытаются прорваться на этом участке фронта.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Комментируя ситуацию на всех направлениях фронта, Генштаб рассказал о боевых столкновениях в Курской области. Там в течение суток зафиксировали всего 16 боестолкновений, некоторые из них, по словам ведомства, продолжаются. Россияне продолжают атаковать позиции защитников, нанося авиационные удары, сбрасывая управляемые бомбы и обстреливая их и населенные пункты Курщины с помощью артиллерийского вооружения.

"Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 278 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивной системы залпового огня", — говорится в сводке ведомства за 20 марта.

Также в Генштабе сообщили, что враг активизировал атаки на Покровском направлении. По данным ведомства, в течение суток там россияне совершили 51 наступательное действие.

Напомним, 20 марта американская разведка прокомментировала заявления Трампа относительно окружения украинских защитников в Курской области.

Также Фокус сообщал об успешном поражении нескольких северокорейских САУ в Курской области с помощью HIMARS.