"Вірять Путіну на слово": Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на Білий дім

За словами українського лідера, Кремлю вдається впливати на деяких людей з команди Трампа. Зеленський зазначає, що РФ намагається переконати США в небажанні України завершувати війну.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки стали вірити Кремлю та президенту РФ Володимиру Путіну на слово навіть попри дані власної розвідки. За його словами, під час переговорів США і РФ росіянам вдалося вплинути на деяких людей з адміністрації президента Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню Time, опублікованому 24 березня.

Український лідер зізнався, що його непокоїть вплив російської дезінформації на Білий дім. Він нагадав, що під час телефонної розмови Путін повідомив Трампу, що в Курській області тисячі українських військових перебувають у російському оточенні.

"Це була брехня", — сказав Зеленський журналісту, та зазначив, що президент США продовжував наполягати на цьому.

За словами президента України, це виглядало, як шаблон, а американські офіційні особи почали вірити на слово Москві, навіть коли це суперечило розвідувальним даним США.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому за допомогою інформації", — сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни намагаються переконати американців у тому, що Україна не хоче припиняти війну, і потрібно зробити щось, щоб її примусити.

Крім того, український президент запевнив, що призупинення американської допомоги не було основним фактором, що вплинув на проблеми Сил оборони України в Курській області.

"Це не пов’язано. Не зрозумійте мене неправильно. Бойовий стан завжди залежить від того, чи стоять ваші партнери поруч. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію в Курську", — пояснив Зеленський.

Трамп заявляв про оточення ЗСУ на Курщині після розмови з Путіним

У своїй соціальній мережі Truth Social 14 березня Трамп заявив, що напередодні провів продуктивні переговори з Путіним, у яких попросив російського президента "зберегти життя" тисячам українських військових, які нібито перебували в оточенні в Курській області.

Міністр оборони України Рустем Умєров 17 березня прокоментував ситуацію та дії ЗСУ в Курській області. Він запевнив, що жоден підрозділ не перебуває в оточенні й українська армія контролює значну частину території противника.

Інформаційне агентство Reuters після ознайомлення з доповіддю про ситуацію розвідувальними агентствами США, включно з ЦРУ, 20 березня спростувало заяви Трампа і Путіна про нібито "оточення" ЗСУ в Курській області.

Заступник командира 210 окремого штурмового полку, майор Володимир Кончиць 23 березня розповів про бої в Курській області та зазначив, що ворог штурмує українські позиції невеликими піхотними групами.