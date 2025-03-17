"Жоден підрозділ не в оточенні": Умєров розповів про ситуацію та дії ЗСУ в Курській області

За словами міністра оборони, українська армія контролює значну територію противника та подекуди здійснює наступальні операції.

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Жоден підрозділ Збройних сил України в Курській області не перебуває в оточенні, а повідомлення про це є неправдивими. Про це в інтерв'ю Fox News заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Наразі жоден підрозділ не в оточенні. А заяви про "тисячі оточених військових" є неправдивими", — сказав Умєров.

Він пояснив, що ЗСУ в Курській області "продовжують оборонні дії, контролюючи значну територію противника", а також проводять активну оборону й наступальні операції на флангах.

Міністр оборони підкреслив, що українська армія провела "планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції", щоб зберегти сили та особовий склад.

Умєров також нагадав, що росіяни минулого року вже намагалися розповсюджувати подібні пропагандистські неправдиві "вкиди" під час саміту БРІКС.

"Тоді це не підтвердилось. Отже, це продовження пропаганди", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, 15 березня NBC News зазначило, що у Пентагоні їм повідомили про повне оточення українських військ у Курській області.

У цей же день в ISW спростували оточення українських військ у Курській області.