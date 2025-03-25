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Маніпуляція через віру: що приховує історія з "молитвою Путіна за Трампа"

Історія про те, як Путін молився за Трампа, виглядає і смішно, і дико, і моторошно — і все це в ній можна знайти. Журналіст Вадим Денисенко розкладає її на складові, показуючи, як кремлівський диктатор намагається маніпулювати Трампом через християнські цінності.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналіст, виконавчий директор Украінського інституту майбутнього
eye 63
Путін, церква, свiчка
Фото: Скриншот | Путін молитиметься на Трампа, якщо потрiбно
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Інституційна памʼять і при чому тут молитва Путіна за Трампа

Дуже багатьох обурила історія про молитву Путіна за Трампа, яку розповів Віткофф. Але в цій історії є ще одне — друге дно. Але ми його пропускаємо через те, що в державі немає тих органів, які мають нести інституційну памʼять, зокрема й про "молитви Путіна".

Все, що наговорив Путін Віткоффу, є нічим іншим, як парафразом розмов Путіна з Бушем-молодшим та Ларі Кінгом.

Путіна свого часу підготували до розмови з Бушем і, судячи з усього, йому сказали, що для того, щоб "розтопити лід" між ними, треба було розповісти якусь "християнську історію". Без зайвих викрутасів Путін переповів лубочну історію, яка була написана в його передвиборчій книзі-агітцi "От первого лица" 1999 року. Там описується історія, як його хрестили потай від батька-комуніста, а потім, через кілька десятиліть матір віддала йому хрестильний хрест, коли він їхав до Єрусалиму. Там він його освятив, а потім ніколи не знімав. Далі в нього сталася трагедія — згоріла його дача. І от на пожежі Путін знайшов цей хрестик, з яким, як ми памʼятаємо, він ніколи не розлучався. Але ця неоковирність нікого не зачіпала. Точно так само, як і експертиза науковців, які довели, що той хрест, яким хизувався Путін, не міг бути вилитим в 50-х роках.

Але повернімося до Буша-молодшого. Цю історію він описав у своїх спогадах. І, судячи з усього, ця історія дозволила Путіну налагодити особисті стосунки.

Але Путіну мало було приватної розмови. І тому він це саме розповів Ларі Кінгу, щоб американський істеблішмент (і не тільки) бачив в ньому не лише представника КДБ, а християнина.

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А тепер повернімося до "молитви за Трампа". Путін чітко розуміє: те, що Трамп залишився живим після нападу на мітингу, сам Трамп розглядає як таку собі богообраність. І політичні психологи, які працюють із Путіним, пояснили, що цю тему вкрай важливо зачепити.

Є ще один момент, який насправді дуже важливий для нас, хоч ми його і не помітили, – ще під час виборчої компанії американського президента – після перемоги, але до інавгурації – Путін сказав, що дуже переживає за Трампа, чи той залишиться живим. Тобто ця тема, крім всього іншого, тригернула його особисто.

Тож тут є набір із кількох факторів. Перше – Путін вже апробовував цю подібну історію на Буші-молодшому, вона спрацювала, і він резонно вважає, що це спрацює і зараз.

Друге – Путін розуміє, що для Трампа напад на нього є дуже важливим психологічним моментом, і це треба використати. І третє – Путін, як параноїк в душі, реально вважає, що такі речі може робити умовний тіньовий світовий уряд чи умовні масони.

Інколи прості, навіть тупі речі є ефективними. Якщо Трамп любить лестощі — Путін іде за принципом "Лести много не бывает". Наша ж проблема полягає в тому, що кейс із Бушом-молодшим, боюсь, практично невідомий тим, хто мав би це знати. А відтак, в контрпропаганді ми зупинилися на тому, що все це тупо. А могли б вчинити розумніше і спробувати донести історію про те, що Путін маніпулює Трампом. Я взагалі вважаю, що нам варто було б максимально працювати на его Трампа і створити інформкампанію, як Путін ним маніпулює. Але для таких кампаній потрібні носії інституційної памʼяті. Які у нас є, але…

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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