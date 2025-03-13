Агент Путіна чи друг України? 5 неправильних уявлень про президента США

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Із невдалої зустрічі в Овальному кабінеті стало зрозуміло, що Володимир Зеленський не розуміє ні президента Дональда Трампа, ні того, що рухає ним, коли йдеться про припинення війни в Україні.

Український президент не самотній. Критики переконані, що Трамп любить Володимира Путіна і схиляється на бік Росії, а багато правих антиукраїнців вважають, що він поділяє їхню ворожість до Києва. І ті, й інші помиляються, і схильні відбирати його висловлювання для підтримки своїх упереджень, не беручи до уваги багато вимовлених ним слів, що підривають їхній наратив.

Істина складніша. Я провів багато годин, розмовляючи з Трампом і беручи в нього інтерв'ю про Україну та вивчаючи все, що він говорив на цю тему з моменту повномасштабного вторгнення Росії три роки тому. Я можу не погоджуватися з кожним елементом підходу Трампа, наприклад, з його рішенням призупинити військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом. Але поки лідери України не зрозуміють справжні цілі та завдання Трампа, вони продовжуватимуть ворогувати з людиною, у руках якої перебуває доля їхньої країни.

Ось п'ять речей, які багато американців, українців та інших спостерігачів не розуміють щодо Трампа, коли мова заходить про Україну:

1. Найнагальніша мета Трампа — припинити бойові дії.

Коли мова заходить про Україну, Трамп насамперед говорить про те, що: а) війна ніколи б не почалася, якби він був президентом, і б) він хоче, щоб вбивства припинилися. "Я відчуваю, що зобов'язаний спробувати зробити щось, щоб зупинити смерть", — сказав він під час зустрічі із Зеленським 28 лютого. "З обох сторін ми втрачаємо багато солдатів. І ми хочемо, щоб це припинилося. І ми хочемо, щоб ці гроші були спрямовані на інші цілі, наприклад, на відновлення".

Саме тому він хоче негайного припинення вогню, тоді як переговори про довгострокову мирну угоду тривають. Справжня шкода, якої завдав Зеленський під час зустрічі в Овальному кабінеті, полягала не в тому, що він особисто відштовхнув Трампа (хоча він, звичайно, зробив це), а в тому, що він переконав Трампа в тому, що не хоче миру. Зеленський різко відкинув можливість негайного припинення вогню, оскільки, за його словами, Путін уже 25 разів порушував угоди про припинення вогню, сказавши Трампу: "Ось чому ми ніколи не погодимося на просте припинення вогню. Воно не спрацює без гарантій безпеки". Він поставив під сумнів цінність дипломатії, зажадавши від віцепрезидента Джей Ді Венса: "Про яку дипломатію, Джей Ді, ви говорите?" І коли Зеленський докладно розповідав про звірства Путіна, Трамп побачив людину, настільки засліплену своїм презирством до Путіна, що це затуляє бажання досягти закінчення війни. "Ви бачите, з якою ненавистю він ставиться до Путіна. Мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю", — сказав Трамп, коли зустріч зайшла в глухий кут.

Це призвело до найгіршого з можливих результатів: Трамп вирішив, як він висловився на Truth Social, що Зеленський "не готовий до миру". Потім Зеленський зміцнив це враження, заявивши журналістам у Лондоні, що до закінчення війни "ще дуже і дуже далеко", але що він очікує на продовження військової допомоги з боку США, оскільки "Україна має досить міцні партнерські стосунки зі Сполученими Штатами Америки", щоб допомога і далі надходила. Неправильна відповідь.

Це переконало Трампа, який хоче закінчити війну за місяці, а не за роки, що військова допомога США заохочує непоступливість Зеленського. "Цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка", — заявив він у соціальній мережі. Тому він призупинив надання військової допомоги та передачу розвідданих Україні, щоб змусити Зеленського погодитися на припинення вогню.

Зеленський мав беззастережно прийняти запропоноване Трампом припинення вогню, що поклало б відповідальність на Путіна: якби російський лідер відмовився від нього або порушив його, то об'єктом гніву і примусу Трампа став би він, а не Зеленський.

Катастрофічна зустріч в Овальному кабінеті Фото: Офис Президента Украины

2. Трамп хоче допомогти Україні отримати найкращу угоду.

Трамп прагне допомогти Україні вижити як суверенній і незалежній державі. Саме тому першою угодою, яку він уклав після повернення в Білий дім, стало "міцне партнерство" з Києвом для спільного розроблення українських мінералів і рідкоземельних металів — після її підписання Америка буде в буквальному сенсі фінансово інвестована у виживання України.

Трамп також хоче допомогти Україні відвоювати якомога більше території за столом переговорів. Під час президентських дебатів на CNN у червні Трампа запитали, чи є для нього прийнятними вимоги Путіна про те, щоб Росія "залишила собі українську територію, на яку вона вже претендує". "Ні, вони неприйнятні", — відповів він. А під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Великої Британії Кiром Стармером минулого місяця він заявив, що планує допомогти Україні повернути втрачені території. "Велика частина морської лінії була захоплена, і ми будемо говорити про це", — сказав Трамп, — "І ми подивимося, чи зможемо ми повернути її або отримати більшу її частину назад для України".

Трамп також розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки. Однією з таких гарантій він вважає угоду щодо корисних копалин. "Ми будемо працювати там. Ми будемо працювати на землі. И… ніхто не чіпатиме наших людей, коли ми будемо там", — пояснив Трамп. Але він знає, що їх знадобиться більше — саме тому під час зустрічі із Зеленським він публічно заявив, що відкритий до можливості відправки американських військ у складі миротворчих сил. "Я знаю, що інші країни збираються це зробити, і так вийшло, що вони знаходяться зовсім поруч. Ми не брали на себе зобов'язань, але цілком можемо", — сказав він.

Трамп не проти інших ідей щодо довгострокових заходів безпеки. Але він вважає, що безпека — це останнє, про що потрібно домовлятися, а не перше. "Безпека — це так просто. Це близько 2 відсотків проблеми. Я не турбуюся про безпеку. Я турбуюся про те, щоб угода відбулася", — сказав він минулого місяця. Я не впевнений, що він має рацію — і Зеленський, звісно, з цим не згоден, — але якщо Зеленський зажадає заходів безпеки заздалегідь, як умову припинення бойових дій, він наштовхнеться на переговорну стратегію Трампа. Це нерозумно.

3. Трамп говорить приємні речі про Путіна — це тактика ведення переговорів.

Як насправді Трамп ставиться до російського вторгнення в Україну? "Напад Росії на Україну жахливий", — заявив він на конференції консервативних політичних дій у 2022 році. "Це обурливо, це звірство, яке ніколи не повинно було статися".

Але тепер, коли президент веде мирні переговори, він не бачить сенсу в тому, щоб називати злодіяння Путіна. "Ви хочете, щоб я говорив жахливі речі про Путіна, а потім сказав: "Привіт, Володимире, як у нас справи з угодою?". Так не буває", — пояснив він під час злощасного візиту Зеленського.

Трамп вважає, що для укладення угоди він має сприйматися як нейтральний арбітр. "Якби я не був згоден з ними обома, ми б ніколи не уклали угоду", — сказав він в Овальному кабінеті. "Я не підтримую Путіна. Я ні з ким не солідаризуюся. Я за Сполучені Штати Америки і за благо всього світу". На публіці Трамп займає нейтральну позицію. Але насправді він намагається допомогти Києву вижити.

І хоча його критики вважають, що він дійсно на боці Путіна, Трамп не вважає за потрібне доводити свою жорсткість щодо Росії. "Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я", — сказав він мені 2020 року, перш ніж викласти перелік дій, які він зробив проти Росії під час свого першого терміну, від санкцій до кібератак. Немає причин думати, що він не зробить цього знову, якщо вирішить, що Путін — непримиренна сторона.

Путін сказав Трампу, що хоче миру, тому Трамп приймає його "так" — поки що. Але в якийсь момент російському лідеру доведеться доводити це не словами, а діями. Якщо Путін продовжить вести Трампа за собою, він дізнається, як швидко Трамп ополчиться на нього. Дійсно, після того, як минулого тижня Путін посилив ракетні удари по українських містах, Трамп, як повідомляють, почав дедалі більше обурюватися і попередив, що готується запровадити "масштабні банківські санкції, санкції та тарифи проти Росії, доки не буде припинено вогонь і не буде досягнута остаточна угода про мир".

Путін може цього не усвідомлювати, але він перебуває на короткому повідку. Найкраща стратегія Зеленського — бути якомога більш поступливим із Трампом і поставити Путіна в становище, коли він буде натягувати повідець, намагаючись не йти туди, куди його хоче повести Трамп.

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4. Трамп хоче захистити американських платників податків.

Трамп критикує те, скільки Сполучені Штати витратили на допомогу Україні, але це тому, що він вважає, що війна ніколи не мала статися і ніколи б не сталася за його правління. Він мовчазно підтримав пакет допомоги, ухвалений Конгресом минулого року. Трамп хотів, щоб це були кредити, а не допомога. Сьогодні, рік потому, багато прихильників України в Конгресі згодні з тим, що озброювати Україну в майбутньому слід за рахунок процентних кредитів на іноземне військове фінансування, забезпечених українськими корисними копалинами як заставою.

Трамп стверджує, що Сполучені Штати витратили 350 мільярдів доларів на допомогу Україні. Він не пояснив, як він дійшов до цієї цифри, але я підозрюю, що він вважає все, що ми витратили після повномасштабного вторгнення Росії, включно з укріпленням оборони НАТО в Європі та розгортанням додаткових військ і озброєнь у Польщі та країнах Балтії, — як вартість війни для американських платників податків.

На відміну від цього, Зеленський нерозумно применшив фінансовий внесок США, заявивши, що "загалом США окремо надали нам близько 67 мільярдів доларів на озброєння, і ми отримали 31,5 мільярда доларів як бюджетну підтримку". Це груба помилка; кожен член Конгресу знає, що він голосував за допомогу Україні в розмірі $183 млрд за п'ятьма законопроектами, до того ж багато хто з них зазнавав за це атаки з боку антиукраїнських правих. Заниження цієї підтримки обмежує союзників України і виглядає як невдячність.

Трамп вірить, що може допомогти Україні вижити і відновитися, при цьому не забуваючи про американських платників податків, і угода щодо мінералів — спосіб зробити це. Зеленському варто було б перестати скидати з рахунків рівень підтримки США і підписати угоду якомога швидше.

5. Трамп не поділяє ворожості антиукраїнських правих.

Якщо вже на те пішло, він вважає себе найкращим другом України. Йому подобався Зеленський (принаймні, до зустрічі в Білому домі), і він вважає, що український лідер врятував його під час першого імпічменту. "Він був як сталевий", — сказав Трамп, стоячи поруч із Зеленським у Trump Tower минулого літа. Він сказав: "Президент Трамп не зробив абсолютно нічого поганого". Він сказав це голосно і чітко. І містифікація імпічменту померла прямо на цьому місці. … І я це оцінив".

Зеленський скористався всією цією доброю волею і розтратив її під час однієї невдалої зустрічі. Проробити шлях від похвали і щирої прихильності Трампа в Трамп-тауер до безцеремонного видворення з Білого дому — це вже дипломатичний подвиг.

Річ у тім, що Зеленський отримав дружбу Трампа і втратив її. Він повинен повернути її, тому що — подобається йому це чи ні — від цього залежить доля його країни. І єдиний спосіб зробити це — переконати Трампа в тому, що, як сказав Трамп, стоячи поруч із Зеленським минулого літа: "Ми обидва хочемо, щоб ця війна закінчилася". Якщо Трамп у це не вірить, то його подяка Зеленськомя за підтримку пiд час спроби імпічменту не буде багато значити.

Можливо, під час переговорів виявиться, що я помиляюся в чомусь або в усьому. Якщо це так, я буду першим, хто визнає це і засудить Трампа. Але, судячи з того, що я бачив за останні три роки, я вважаю, що ті, хто стверджує, що Трамп виступає на боці Путіна проти України, просто неправі. І ті, хто шепоче Зеленському на вухо зворотне, не допомагають. Вони налаштовують його на конфронтацію і провал.

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