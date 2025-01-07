Провал в Україні, помилування сина, розумові проблеми: 10 найгірших справ Байдена за 2024 рік

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Останній рік правління Джо Байдена став катастрофічним завершенням катастрофічного президентства. Ось 10 найгірших справ, які Байден і його адміністрація зробили за минулий рік. Було важко вибрати лише 10...

Він продовжував повільно постачати зброю в Україну, не маючи жодної стратегії перемоги. Байден не надав Україні ракети дальнього радіуса дії ATACMS до квітня, винищувачі F-16 до липня, і він не дозволяв Україні завдати удару по російській території далекобійною зброєю до листопада — і це крім склеротичних затримок із наданням ракет Stinger і Javelin, високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), систем ППО Patriot і танків M1 Abrams. Якби Байден дав Україні всю цю зброю 2022 року, Україна вже давно могла б виграти війну.

Він приховав від Ізраїлю критично важливу зброю. Поступаючись тиску своєї лівої бази, Байден заблокував постачання 2000-фунтових бомб MK84, схвалених Конгресом, і сповільнив постачання інших, включно з 500-фунтовими бомбами MK82 та іншою зброєю. Ці затримки, а також тиск Байдена на Ізраїль, щоб він не проводив наступ у Рафасі, допомогли затягнути війну.

Він даремно витратив мільярди доларів платників податків на провальні "зелені" енергетичні програми. За два роки його адміністрація побудувала всього близько 200 зарядних станцій у рамках програми вартістю 7,5 мільярда доларів.

Він не зміг приструнити Міжнародний кримінальний суд. Прокурор Карім Хан не тільки висунув обвинувачення прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, а й пригрозив судовим переслідуванням членам Конгресу, які виступили проти незаконних дій МКС. На відміну від Трампа, який, будучи президентом, наклав санкції на МКС за його розслідування, Байден ніяк не покарав цей орган, виступивши проти санкцій, запроваджених Конгресом, і не додавши жодної своєї.

Він порушив свою обіцянку не підтримувати ідею "комплектування судів". Заявивши американцям, що він "не фанат" ідеї введення додаткових суддів до Верховного суду, Байден оголосив про свою підтримку схеми, що є "комплектуванням судів" під іншою назвою: він скасує передбачене Конституцією довічне призначення суддів Верховного суду і замінить його 18-річним "обмеженням терміну повноважень".

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Він порушив свою обіцянку помститися за вибух у кабульському аеропорту. Після того як 2021 року терорист-смертник убив там 13 американських військовослужбовців і поранив ще 45, Байден попередив: "Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і змусимо заплатити". І ось три роки потому Байден готується покинути президентський пост, не зробивши нічого, щоб покарати винних у загибелі американців, які віддали свої життя під час його катастрофічного відступу в Афганістані.

Він і його адміністрація приховували його розумовий спад. Білий дім неодноразово вводив американський народ в оману щодо когнітивних здібностей Байдена, запевняючи, за словами віцепрезидентки Камали Гарріс, що президент "енергійний", "невтомний" і "абсолютно авторитетний", — але вже один виступ на дебатах викрив цю брехню. Якби Байден і його помічники були чесними раніше, демократи могли б провести конкурентні праймеріз і обрати більш здібного та привабливого кандидата.

Він порушив свою обіцянку не давати помилування синові. Байден виправдав це, заявивши, що "гола політика заразила цей процес і призвела до судової помилки" — по суті, звинувативши свій власний департамент юстиції в політизованому переслідуванні і підтвердивши критику Трампа про те, що його адміністрація використовує систему правосуддя як зброю.

Він зупинив страти серійних убивць, розбещувачів малолітніх і вбивць поліцейських. Байден, католик за віросповіданням, заявив, що "керується своєю совістю", щоб помилувати 37 федеральних ув'язнених, засуджених до смертної кари, які вчинили жахливі злочини. Але він зробив підтримку абортів центральним елементом своєї перевиборчої кампанії (до того, як вибув із неї). У президента все не так: католицька церква вчить, що смертна кара — це питання "розсудливого судження", тоді як аборт — це "внутрішнє зло".

Він назвав прихильників Трампа "сміттям". Одразу після цього Байден заявив, що обмовився, але його слова прозвучали чітко: "Єдине сміття, яке я бачу, — це прихильники Трампа". Нагадаємо, що Байден прийшов до влади, пообіцявши вкласти "всю свою душу" в "об'єднання Америки".

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