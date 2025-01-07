Провал в Украине, помилование сына, умственные проблемы: 10 худших дел Байдена за 2024 год

Related video

Последний год правления Джо Байдена стал катастрофическим завершением катастрофического президентства. Вот 10 худших дел, которые Байден и его администрация сделали за прошедший год. Было трудно выбрать только 10…

Он продолжал медленно поставлять оружие в Украину, не имея никакой стратегии победы. Байден не предоставил Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS до апреля, истребители F-16 до июля, и он не позволял Украине нанести удар по российской территории дальнобойным оружием до ноября — и это помимо склеротических задержек с предоставлением ракет Stinger и Javelin, высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), систем ПВО Patriot и танков M1 Abrams. Если бы Байден дал Украине все это оружие в 2022 году, Украина уже давно могла бы выиграть войну.

Он утаил от Израиля критически важное оружие. Уступая давлению своей левой базы, Байден заблокировал поставку 2000-фунтовых бомб MK84, одобренных Конгрессом, и замедлил поставку других, включая 500-фунтовые бомбы MK82 и другое оружие. Эти задержки, а также давление Байдена на Израиль, чтобы он не проводил наступление в Рафахе, помогли затянуть войну.

Он впустую потратил миллиарды долларов налогоплательщиков на провальные "зеленые" энергетические программы. За два года его администрация построила всего около 200 зарядных станций в рамках программы стоимостью 7,5 миллиарда долларов.

Он не смог приструнить Международный уголовный суд. Прокурор Карим Хан не только предъявил обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, но и пригрозил судебным преследованием членам Конгресса, которые выступили против незаконных действий МУС. В отличие от Трампа, который, будучи президентом, наложил санкции на МУС за его расследования, Байден никак не наказал этот орган, выступив против санкций, введенных Конгрессом, и не добавив ни одной своей.

Он нарушил свое обещание не поддерживать идею "комплектования судов". Заявив американцам, что он "не фанат" идеи введения дополнительных судей в Верховный суд, Байден объявил о своей поддержке схемы, которая представляет собой "комплектование судов" под другим названием: он отменит предусмотренное Конституцией пожизненное назначение судей Верховного суда и заменит его 18-летним "ограничением срока полномочий".

Важно

Байден простил сына — кого помилует Трамп? Какие последствия может иметь решение уходящего президента

Он нарушил свое обещание отомстить за взрыв в кабульском аэропорту. После того как в 2021 году террорист-смертник убил там 13 американских военнослужащих и ранил еще 45, Байден предупредил: "Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить". И вот три года спустя Байден готовится покинуть президентский пост, не сделав ничего, чтобы наказать виновных в гибели американцев, отдавших свои жизни при его катастрофическом отступлении в Афганистане.

Он и его администрация скрывали его умственный спад. Белый дом неоднократно вводил американский народ в заблуждение относительно когнитивных способностей Байдена, уверяя, по словам вице-президента Камалы Харрис, что президент "энергичен", "неутомим" и "абсолютно авторитетен — но уже одно выступление на дебатах разоблачило эту ложь. Если бы Байден и его помощники были честны раньше, демократы могли бы провести конкурентные праймериз и выбрать более способного и привлекательного кандидата.

Он нарушил свое обещание не давать помилование сыну. Байден оправдал это, заявив, что "голая политика заразила этот процесс и привела к судебной ошибке" — по сути, обвинив свой собственный департамент юстиции в политизированном преследовании и подтвердив критику Трампа о том, что его администрация использует систему правосудия в качестве оружия.

Он остановил казни серийных убийц, растлителей малолетних и убийц полицейских. Байден, католик по вероисповеданию, заявил, что "руководствуется своей совестью", чтобы помиловать 37 федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни и совершивших ужасные преступления. Но он сделал поддержку абортов центральным элементом своей перевыборной кампании (до того, как выбыл из нее). У президента все не так: католическая церковь учит, что смертная казнь — это вопрос "благоразумного суждения", в то время как аборт — это "внутреннее зло".

Он назвал сторонников Трампа "мусором". Сразу после этого Байден заявил, что оговорился, но его слова прозвучали четко: "Единственный мусор, который я вижу, — это сторонники Трампа". Напомним, что Байден пришел к власти, пообещав вложить "всю свою душу" в "объединение Америки".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно