Байден работает на Трампа: как старый президент облегчает новому переговоры о мире в Украине

Военно-промышленный комплекс, представленный действующим президентом Джо Байденом, "похоже, хочет добиться того, чтобы Третья мировая война началась до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни". Так написал в своем твиттере Дональд Трамп-младший, сын одноименного избранного президента. Другие Трампы тоже высказали свое мнение: "Никто не ожидал, что Джо Байден будет ЭСКАЛИРОВАТЬ войну в Украине в переходный период. Он как будто развязывает новую войну".

Их возмущение, настоящее или притворное, вызвано тем, что Байден разрешил украинцам запускать ракеты американского производства гораздо глубже на территорию России, чем им было позволено до сих пор, в рамках самообороны от фактической войны на уничтожение, которую ведет Владимир Путин из Кремля.

В частности, Байден разрешает украинцам использовать армейские тактические ракетные комплексы, или ATACMS, дальность действия которых достигает 190 миль. На этой неделе украинцы произвели первый залп по территории России, поразив склад боеприпасов.

Разрешение Байдена давно назревало, но само по себе оно не приведет к решающим военным изменениям. (Предоставление Украине других видов оружия по частям, от западных танков до F-16, также не переломило ход войны в ее пользу). Но является ли это "эскалацией" или попыткой испортить шансы Трампа на урегулирование войны, которую он, совершенно неправдоподобно, обещал закончить в один день?

Предположительная причина смены позиции Байдена заключается в том, что Путин пошел на эскалацию первым, пригласив своих новых братьев по оружию из Северной Кореи вступить в бой на стороне России. Русские и северокорейцы готовятся к контратаке, чтобы отбить у России Курскую область. Русские также активизировали бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины, чтобы сделать украинскую зиму холодной, темной и смертоносной.

Спорный вопрос, мог ли Байден в прошлом поставить украинцев в более выгодное стратегическое положение, быстрее разрешив им применять ATACMS или, более того, предоставив всю американскую помощь более оперативно и решительно. Причина его сдержанности, однако, всегда была ясна: высшая цель Байдена - не споткнуться о "красные линии" Путина и не спровоцировать прямую конфронтацию между американскими и российскими силами или даже, не дай Бог, нападение России на Украину или Запад с применением тактического ядерного оружия.

Вот уже тысячу дней (то есть с момента вторжения) Вашингтон и другие столицы НАТО спорят о том, насколько правдоподобны ядерные угрозы Путина. (Я утверждал, что их, конечно, нельзя игнорировать.) В любом случае, факт заключается в том, что Путин в последние годы подправил российскую ядерную доктрину, сделав ее более агрессивной и более применимой в данной конкретной ситуации.

В сентябре он заявил, что Москва может ответить ядерным оружием на "агрессию против России со стороны любого неядерного государства", если этот агрессор будет "участвовать или поддерживать ядерное государство". Эта формулировка явно относится к Украине и ее сторонникам в США, Великобритании и Франции, обладающим ядерным оружием. На этой неделе Путин подписал новую доктрину.

Однако Байден понимает, что время имеет значение. Сейчас Путин пытается быть как можно более агрессивным и сильным в Украине, чтобы подготовиться к новой и непредсказуемой эре геополитики, которая начнется в день инаугурации в США, 20 января. Чем больше территорий и других рычагов в руках Путина, тем лучше его позиции не столько по отношению к Киеву, сколько за столом переговоров с Трампом.

ATACMS стали не только военным, но и дипломатическим оружием Фото: Из открытых источников

В то же время Путин никогда бы не выбрал ближайшие два месяца для ядерной войны. Это лишило бы его поддержки Китая, которую он так старательно культивировал, а также поддержки Глобального Юга, от Индии до Африки, да и вообще всего мира. Он также разрушит отношения с Трампом, которые оба лидера считают столь важными.

Вся "фишка" Трампа в области национальной безопасности, как бы ни была она расплывчата, строится на фразе "мир через силу". Поэтому ему придется ответить даже на ограниченный российский ядерный удар демонстративной, пусть и неядерной, военной мощью. (Это также было планом "Б" Байдена с 2022 г.) Путин не хочет так сильно повышать ставки.

Что Трамп-младший и другие члены переходной команды, похоже, не понимают, так это то, что Байден своим решением по ATACMS оказал своему преемнику тактическую услугу. Он сдержанно ответил на путинскую эскалацию и сделал украинцев несколько сильнее перед неминуемым российским наступлением. Этот шаг избавляет Трампа от необходимости идти на эскалацию позже, а вместо этого дает ему возможность торговаться в следующем году.

Альтернативная теория о разрешении ATACMS заключается в том, что это часть попытки Байдена "обезопасить" политику США от Трампа. Например, администрация ускоряет предоставление оставшейся помощи Украине в размере 6 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом, чтобы Трамп не прервал ее по своей прихоти. Но Байден знает, что нельзя ничего предусмотреть против будущего президента, который гордится своей непредсказуемостью.

Более правдоподобное объяснение заключается в том, что Байден проявляет ответственность, как один президент, передающий эстафету другому, даже тому, кого он ненавидит. В рамках этой передачи Байден предоставляет Трампу варианты в виде украинских преимуществ, которые станут частью будущих мирных переговоров.

Путин, несомненно, тоже это понимает, и ему это не нравится. Он надеется, что Трамп пожертвует ослабленной Украиной, чтобы Вашингтон, Москва и другие столицы могли разделить мир на сферы влияния. Любая помощь украинцам усложняет эту задачу.

Единственные, кто не понимают тонкости, скрытой в жесте с ATACMS — или делают вид, что не понимают, потому что все еще находятся в режиме предвыборной кампании — это Трамп-младший и его приспешники. На самом деле, усиливая украинцев, Байден помогает Трампу заставить Путина вести переговоры по-настоящему, а не напоказ. Трамп, который считает себя специалистом по заключению сделок, должен быть благодарен за это.

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