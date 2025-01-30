Новый глобальный порядок: какой мир собираются строить Трамп, Си и Путин

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Война и мир в наше время будут зависеть от решений различных мировых лидеров, но этих трех президентов — прежде всего: Дональда Трампа в США, Си Цзиньпина в Китае и Владимира Путина в России. Загляните в их умы и оцените идеи, которые там витают. Вы обнаружите не столько столкновение идеологий, сколько общность мышления. А это чревато неприятностями.

Во время "холодной войны" американские и советские лидеры действительно придерживались конкурирующих идеологий. Первые выступали за свободу и капитализм (или "либерализм"), вторые — за различные оттенки марксизма-ленинизма. Примечательно, что эта пугающая ситуация оказалась довольно стабильной. "Холодная война" оставалась "холодной" (если только вы не оказались на линии фронта прокси-войны) и в конечном итоге была разрешена мирным путем.

В отличие от этого, Путин и Си — а теперь, по-видимому, и Трамп — подчиняются не столько идеологии, сколько более простым инстинктам: воле к власти и общей жажде доминирования, включающей территориальную экспансию. "Империализм" — вот слово, которое описывает этот менталитет. Он был нормой на протяжении большей части истории, включая конец XIX и начало XX века, когда великие державы соперничали не за идеи, а за колонии, земли и мощь. Эта конкуренция привела прямо в окопы Первой мировой войны.

Аналогия показывает, почему "нынешний период — это не повторение "холодной войны". Он более опасен". Так считает Кондолиза Райс, которая была советником по национальной безопасности и госсекретарем при Джордже Буше-младшем, а сейчас руководит Гуверовским институтом в Стэнфордском университете.

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Советский Союз стремился экспортировать свою идеологию в страны, находящиеся под его пятой, но в остальном он практиковал автаркию, отрезая себя и свои вассальные государства от мировой экономики. В отличие от этого, Китай Си, хотя и остается коммунистическим по названию, безразличен к стилю правления, который выбирают соседние страны. Но он требует, чтобы они подчинялись Пекину.

То же самое касается и Путина. Он воображает себя не реинкарнированным Лениным или Сталиным, а новым царем по примеру Петра или Екатерины, собирающим русские земли и другие территории. Он пытается приукрасить это шарлатанскими историческими теориями о том, что, скажем, украинцы на самом деле являются русскими, сами не подозревая об этом. Но единственное связное повествование в голове Путина — это история его собственного могущества, которое, как он считает, он должен проецировать через ирредентистское, экспансионистское и агрессивное российское государство.

До недавнего времени на пути неоимпериализма в том виде, в каком его воплощает Си в Азии или Путин в Восточной Европе, обычно стояло что-то большое. Это были Соединенные Штаты, которые имеют традицию исключительности и часто определяли себя либо как маяк свободы, либо как крестоносец в битве за нее. После Второй мировой войны США создали либеральный международный порядок, основанный на определенных правилах — систему, которая, по крайней мере в теории, сдерживала джингоистский империализм великих держав и позволяла малым странам процветать.

Однако американская исключительность пошла на спад, начиная с Буша и Райс и их войн в Ираке и Афганистане. Это не сыграло заметной роли в первый срок Трампа, а затем лишь робко вернулось при Джо Байдене, который пытался, но безуспешно, представить мировую политику как соревнование между автократиями и демократиями под руководством США. Но Америка по-прежнему рассматривала себя, по сути, как антиимпериалистическую державу.

Все изменилось в этом месяце, когда Трамп во второй раз принес присягу. Он запугивает Данию, потому что хочет включить Гренландию в состав США, Панаму, потому что хочет "забрать" свой построенный американцами канал, и даже Канаду, которую считает подходящей для 51-го штата. Путину и Си ему было нечего сказать (кроме криков о том, что "пришло время заключить сделку" в Украине).

Он также выбрал необычного предшественника для приветствия в своей инаугурационной речи. Если другие недавние президенты обычно ссылались на кого-нибудь из тех, чьи лица высечены на горе Рашмор, то Трамп отправил свою аудиторию к энциклопедиям, восхваляя 25-го президента, Уильяма Маккинли.

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Одна из причин заключается в том, что Маккинли был протекционистом и широко использовал торговые тарифы, которые Трамп любит, любит, любит. Другая причина заключается в том, что он также был самым откровенно империалистическим президентом в американской истории, захватив Кубу, Пуэрто-Рико, Гуам, Филиппины, западные острова Самоа и Уэйк-Айленд, а также аннексировав Гавайи.

"Вместо того чтобы победить империализм, — замечает автор Чарльз Купчан, — при Маккинли США "приняли его", хотя и ненадолго. На выборах 1900 года демократы, баллотировавшиеся против Маккинли, предупреждали, что "империализм за рубежом быстро и неизбежно приведет к деспотизму у себя дома". Они проиграли. Но ко времени Первой мировой войны общественное мнение вновь резко ополчилось против империализма, видя в нем разложение американской исключительности.

Трамп не может похвастаться такой проницательностью. И это радует Путина и Си. Каждый из них по-своему надеется заключить с Трампом сделку по разделу земного шара на сферы влияния. В Кремле особенно тешат себя надеждами, что Путин и Трамп пожмут друг другу руки в "новой Ялте".

Ялта — это курорт в Крыму (британский писатель Уинстон Черчилль называл его "Ривьерой Аида"), где 80 лет назад Франклин Рузвельт, Сталин и Черчилль встретились, чтобы выработать послевоенное урегулирование. Рузвельт жаждал получить согласие Сталина на новый порядок, который объявит империалистическую агрессию вне закона и будет оформлен в виде организации под названием Организация Объединенных Наций. На бумаге он это получил. Однако на деле он и Черчилль приняли соглашение, по которому Сталин продолжил порабощение центральной и восточной Европы. Американцы стали воспринимать Ялту как поражение принципа, русские — как победу политики силы, а поляки, прибалты и другие — как вопиющее предательство.

Сегодня мир, похоже, обречен на новую Ялту между Трампом, Путиным и Си. Это будет пакт между империалистами, не основанный ни на каких возвышенных идеологических воззрениях, кроме представления о том, что сила есть право, а принуждение — честная игра. Это может привести к войне между ними, если они не смогут договориться о трофеях. Это, безусловно, обречет на гибель некоторые малые страны, оказавшиеся в центре. И как поняли демократы в 1900 году, а Путин и Си доказали — империализм за рубежом приведет к деспотизму и внутри страны.

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