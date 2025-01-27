Трамп пугает — Путину не страшно: почему мира в Украине по команде не получилось

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У Трампа таки не оказалось никакого плана окончания войны в Украине.

Его и не было. Было предвыборное шоу, было желание создать дополнительный пиар-повод — новый американский президент большой мастер создания шоу и информационных всплесков — но плана не было.

План — это хотя бы, как в фильме Чапаев: берем картошку и — вот это мы, Петька! Вот это — белые! Вот здесь мы поставим пулеметы!

Я закончу войну за один день — это отличный ход для шоу. Броский лозунг. Не более. Но как звучит! Демократы — идиоты (тут, конечно, можно спорить, но факты есть), а я молодец! Делаем так: я выйду на крыльцо, весь в белом и ковбойской шляпе, тряхну рыжими кудрями и скомандую: война, стоп! Раз-два!

И тогда, наверняка, вдруг запляшут облака, злобный Путин встрепенется и заплачет! В Киеве мне устанавливают конную статую на месте памятника Богдану Хмельницкому, а Хмельницкого отправляем в Москву — он договаривался с ними, пусть теперь там стоит!

Шутки шутками, но в принципе, многие вещи в нашем мире держатся исключительно на репутации.

Репутация США как главного хорошего парня на нашей планете, самого сильного, отважного, справедливого и, когда надо, беспощадного, создавалась с начала 20 века. По идее, вернее, по прежней задумке, одного грозного окрика сверхдержавы должно было хватить, чтобы хищники помельче разбежались, непроизвольно брызгая мочой и поджимая хвосты. Но репутации не вечны. Создать их — дело столетий, а вот потерять можно за пару лет. Или даже быстрее. И если хищник имеет несчастье показать свою слабость или нерешительность хотя бы в одном эпизоде, то рассчитывать на то, что все разбегутся при его появлении — абсурд.

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У Трампа не было плана по окончанию войны в Украине. У него нет плана, как получить контроль над Панамским каналом. Он не знает, как завладеть правами на Гренландию. Он явно не мастер тонкой интриги и политических игр. Зачем многоходовочки? Схватил за косы, повалил, придавил и … нравится — не нравится… но все это с напором, такой хамской харизмой и ковбойским обаянием.

Мне не хочется каркать, но Дональд Трамп — это офис простых решений Зеленского, но в джинсах, в клетчатой рубашке и с красной от загара шеей. Та же тщательность проработки проблемы, та же глубина понимания процессов, только сил и возможностей побольше, хотя я не уверен, что это в нашей ситуации плюс.

Я, конечно, не исключаю того, что не понимаю некоторые вещи. Возможно, сейчас в Кремле воют от ужаса и заправляют перьевые ручки, чтобы подписать мирные соглашения и вернуть нам все — плюс Курск, Белгород и Воронеж в качестве извинительного реверанса.

Но, думается мне, это не так.

Я полагаю, что в настоящий момент не существует никакого плана примирения, кроме грозных окриков "а ну прекратить! Мы вам сейчас покажем, какие у нас длинные и толстые санкции!" и кормления хищника окровавленными кусками Украины. Я иллюзий не питаю, я хорошо понимаю, что замирение в любом случае будет за наш счет. Меня заботит не нынешняя потеря, меня пугает перспектива снова оказаться один на один с людоедом спустя пару лет. С наученным людоедом, который больше не будет идти на Киев парадными колонами, а накатит как следует.

Возможно, Америка вернет себе контроль над Панамским каналом, сменит режим в Венесуэле, закошмарит Данию и заставит ее отказаться от Гренландии, но Россия, как я думаю — это несколько другой случай. Одними понтами из Ржавого пояса питерский блатняк не испугать. Там тоже умеют в понты и растопыривать пальцы.

Вообще-то, когда на международной арене сходятся две ядерных державы, управляемые по принципу: а давайте мы ударим сюда кувалдой и посмотрим, бахнет или не бахнет, мне больше всего хочется оказаться в Веллингтоне. Но не факт, что это спасет.

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Я очень надеюсь на то, что мои предположения ошибочны. Что США посадят Путина за стол переговоров и добьются мира, не скормив этому подонку Украину, что, кстати, не исключенный вариант. И мы получим взамен потерянных территорий, разрушенной экономики и тысяч погибших не временное перемирие на условиях агрессора, а прочный мир с гарантиями неповторения трагедии.

Но для этого, боюсь, нужны более решительные действия, чем угрожающие крики и позвякивание тестикулами. Готовы ли США и союзники вводить на территорию Украины миротворческие силы, готовы ли брать под прицел российские объекты, валить цены на нефть на несколько лет, открывать настоящую охоту за теневым российским флотом, прикрывать платежные системы, блокировать экспорт и импорт России, заставить Индию присоединиться к санкциям, договариваться (за счет чего????) с Китаем, давить мелкую нечисть с ядерными ракетами, типа Ына? И как все это делать без плана? Без предварительных консультаций с партнерами? На какие деньги? И, главное, как объяснить необходимость этого американскому народу? Наводить порядок на Мексиканской границе в разы легче, нагляднее и приятнее для власти и избирателей. Европа далеко, а Мексика близко. Своя рубашка ближе к телу, дешевле и имеет все шансы окупиться. А Украина — это далеко, дорого и не очевидно по полезности.

На гоноре и былых заслугах после Афганистана и трех лет войны в Европе уже не выехать… к сожалению, конечно, но Путин кто угодно, но не дурак, и прекрасно осознает, что сделать ему ничего нельзя, убивать не станут, а угрозы он спокойно переживет.

Что в этой ситуации остается нам?

В общем, говорят, что вера творит чудеса. А в отрытом ящике Пандоры осталась только надежда.

Веллингтон далеко. Движа там нет) Остается надеяться. И делать все, что можно, чтобы не проиграть. Не проиграть окончательно — это тоже результат. Можно сказать, победа.

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