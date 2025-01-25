Трамп как новый Пригожин: что показала первая реакция России на ультиматум президента США

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Ультиматум Трампа

Мы услышали более чем жесткое заявление президента США относительно его будущей политики в отношении РФ. Для того, чтобы не было никаких иллюзий, подобное заявление при необходимости Трамп сделает в отношении Украины.

А потому наша главная задача сейчас — определить и согласовать с США наши "красные линии". Но при этом надо исходить из того, что вступление в НАТО в понятной временной перспективе категорически закрыто.

Какой будет реакция Путина?

Прежде чем попытаться дать ответ на этот вопрос, стоит обратить внимание на одну сверхважную вещь: в США есть консенсус по поводу того, что любые действия не предполагают смену режима Путина. В то же время сам Путин, будучи параноиком, боится, что этот консенсус может быть нарушен. Поэтому перед инаугурацией Трампа, как и перед началом войны в 2022 году, он собрал Совбез, чтобы еще раз его окружение поклялось ему в верности.

Логика Путина следующая: он считает, что в случае отказа от ультиматума США, офис Трампа может принять решение, что среднесрочной целью станет замена самого Путина и разрушение его режима. И это один из его самых больших страхов на сегодняшний день. Хотя на сегодня такой радикальный ход вызывает больше скепсиса, чем оптимизма.

Но вернемся к возможным действиям Путина. Стратегия руководителя РФ в таких сложных случаях всегда одна: он ждет. Он та крыса, которая не бросается на противника, а забивается в угол и ждет, пока изменится ситуация. Путин также явно не готов сейчас к открытому конфликту с Трампом, ведь сейчас его стратегия на переговоры: "сорвать первый раунд переговоров руками Украины". Это, судя по всему, понимают и в Вашингтоне. И, помимо прочих факторов, именно поэтому Трамп позволил себе говорить с Путиным не как с равным, а как с руководителем страны третьего мира.

Вчерашний и сегодняшний день в информационном плане показал, что Кремль был вообще не готов к такому жесткому ультиматуму. Поэтому стратегия действий россиян следующая: военкоры (ультра-патриоты) будут раздувать истерию, что с Россией так нельзя себя вести, а Кремль будет молчать и ждать случая, чтобы переключить тему. То, что не закрывают рот военкорам, косвенно еще раз подтверждает то, что пока Путин не готов к переговорам.

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Почему появился столь жесткий ультиматум?

Трамп не может не понимать, что при таких условиях Путин вряд ли готов будет идти на переговоры. Но он также понимает, что только подняв настолько ставки, он может спокойно объяснить, почему не удалось остановить войну за один день.

В команде Трампа понимают, что с большой долей вероятности россияне выставят (точнее повторят) свои предыдущие недопустимые условия:

официальное согласие Украины на то, что аннексированные территории являются российскими (подписание соответствующего документа);

что-то по статусу русского языка;

сокращение армии и закрытие ракетных программ;

абсолютное снятие санкций.

И на это США пойти не смогут. Поэтому здесь они играют на опережение.

Чего не рассчитывал Трамп, так это того, что он станет не просто цитируемым в российском пространстве, а превратится в некоего "заокеанского Пригожина", нового правдоруба. И его главный месседж, который сам того не желая он запустил — это то, что "Есть Путин — есть война. Нет Путина — не будет войны". До сих пор этот месседж жил только в части либерального сообщества. Трамп "прорвал" дамбу для большой части общества, которая за Путина, но против войны (таких примерно 45%). Это станет новой головной болью для Кремля в последующие месяцы.

Как дальше будут развиваться события?

Собственно так, как сказал Трамп. Вероятность результативных переговоров пока, к сожалению, выглядит призрачно. Два базовых фактора остановки войны — потеря помощи Китая и обвал нефтяных возможностей РФ — пока являются лишь отдаленным будущим. Поэтому Путин, с большой долей вероятности, рискнет сыграть ва-банк. Правда, если все будет идти по сценарию Трампа, ближе к зиме он начнет выдыхаться и Китай вряд ли станет помогать.

Вероятность быстрого сценария окончания войны существует. Но только при условии быстрых договоренностей США–Китай и (или) быстрых результатов по реальному блокированию экспортных возможностей российской нефти. Или же Путина должны чем-то глобально испугать. А его главный страх — жизнь.

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